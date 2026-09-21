Τα ΜΜΕ μποϊκοτάρουν τον Τραμπ.

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Τραμπ - δημοσιογράφων, με τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα να μην καλύπτουν τις εκδηλώσεις - δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ.

Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ έκανε δηλώσεις, αλλά χωρίς… ήχο. . Μεταδόθηκαν μόνο βουβά πλάνα, τα οποία κατέγραψαν τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα, ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες.

{https://x.com/atrupar/status/2102093387281088592}

{https://x.com/HQNewsNow/status/2102096392718020969}

Σύμφωνα με το CNN, τα τηλεοπτικά δίκτυα που συμμετέχουν στην ομάδα αποφάσισαν τη Δευτέρα να σταματήσουν να καλύπτουν τις προεδρικές εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηριστεί για κάλυψη μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, αντιδρώντας στον αποκλεισμό του δικτύου.

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Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ενώ ο Τραμπ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το CNN επρόκειτο τη Δευτέρα να αναλάβει, βάσει της καθιερωμένης εναλλαγής, τον ρόλο του τηλεοπτικού δικτύου που θα κάλυπτε τον πρόεδρο για λογαριασμό του pool, ωστόσο ο Λευκός Οίκος δεν του επέτρεψε να ασκήσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Στην τηλεοπτική ομάδα του Λευκού Οίκου συμμετέχουν, εκτός από το CNN, τα NBC News, ABC News, CBS News και Fox News. Τα δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την κάλυψη των δραστηριοτήτων του εκάστοτε προέδρου και μοιράζονται στη συνέχεια το οπτικοακουστικό υλικό και τις δηλώσεις με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την κάλυψη γεγονότων στα οποία, για πρακτικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα όλοι οι δημοσιογράφοι.

Ο επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσιγκτον και προσωρινός πρόεδρος της κοινοπραξίας του τηλεοπτικού pool, Μπράιαν Μπότον, ενημέρωσε τα μέλη ότι, με άμεση ισχύ, η ομάδα δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις του προέδρου που έχουν οριστεί ως «pool coverage».

Όπως ανέφερε σε σημείωμά του, το οποίο περιήλθε στην κατοχή των New York Times, η απόφαση ακολούθησε τη στάση του Λευκού Οίκου να εμποδίσει το CNN να εκπληρώσει τα προγραμματισμένα καθήκοντά του.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι δεν θα οριστεί άλλο τηλεοπτικό συνεργείο για να αντικαταστήσει το CNN, ενώ οι υπόλοιπες μορφές δημοσιογραφικής κάλυψης μέσω pool θα συνεχιστούν κανονικά.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη του τηλεοπτικού pool υπογράμμισαν ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει «ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες» σχετικά με τη λειτουργία της κυβέρνησής του. Τόνισαν επίσης ότι καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός δημοσιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με το ρεπορτάζ του.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η σύγκρουση μεταξύ του Λευκού Οίκου και συγκεκριμένων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης περνά και στις δικαστικές αίθουσες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, CNN, MS NOW και Politico ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν κατά του Τραμπ, επιδιώκοντας την ανατροπή της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στα τρία μέσα από τον Λευκό Οίκο.

Η απόφαση των υπόλοιπων τηλεοπτικών δικτύων να μην αντικαταστήσουν το CNN αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετατρέπει τη διαμάχη ενός μέσου με την αμερικανική προεδρία σε ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τους κανόνες πρόσβασης των δημοσιογράφων και τη λειτουργία του συστήματος ενημέρωσης από τον Λευκό Οίκο.