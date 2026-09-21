Οι αλληλένδετες απειλές στην Μέση Ανατολή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, σημείωσε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν κάλεσε τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, με σκοπό να τερματιστούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα.

«Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περαιτέρω την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματίσει τις πολιτικές του που βλάπτουν την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε πάνελ με τίτλο «Οι σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ εισέρχονται στον 100ό χρόνο τους», το οποίο διοργάνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας στη Νέα Υόρκη.

Υποστήριξε επίσης πως οι αλληλένδετες απειλές στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

{https://x.com/MFATurkiye/status/2102104877023264873}