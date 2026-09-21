Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε αναστολή της κάλυψης εκδηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρά η τηλεοπτική δημοσιογραφική ομάδα του Λευκού Οίκου, μετά την απόφαση της αμερικανικής προεδρίας να απαγορεύσει στο CNN να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως μέλος του λεγόμενου «TV pool».

Σύμφωνα με το CNN, τα τηλεοπτικά δίκτυα που συμμετέχουν στην ομάδα αποφάσισαν τη Δευτέρα να σταματήσουν να καλύπτουν τις προεδρικές εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηριστεί για κάλυψη μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, αντιδρώντας στον αποκλεισμό του δικτύου.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ενώ ο Τραμπ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το CNN επρόκειτο τη Δευτέρα να αναλάβει, βάσει της καθιερωμένης εναλλαγής, τον ρόλο του τηλεοπτικού δικτύου που θα κάλυπτε τον πρόεδρο για λογαριασμό του pool, ωστόσο ο Λευκός Οίκος δεν του επέτρεψε να ασκήσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Στην τηλεοπτική ομάδα του Λευκού Οίκου συμμετέχουν, εκτός από το CNN, τα NBC News, ABC News, CBS News και Fox News. Τα δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την κάλυψη των δραστηριοτήτων του εκάστοτε προέδρου και μοιράζονται στη συνέχεια το οπτικοακουστικό υλικό και τις δηλώσεις με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την κάλυψη γεγονότων στα οποία, για πρακτικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα όλοι οι δημοσιογράφοι.

Ο επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσιγκτον και προσωρινός πρόεδρος της κοινοπραξίας του τηλεοπτικού pool, Μπράιαν Μπότον, ενημέρωσε τα μέλη ότι, με άμεση ισχύ, η ομάδα δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις του προέδρου που έχουν οριστεί ως «pool coverage».

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Όπως ανέφερε σε σημείωμά του, το οποίο περιήλθε στην κατοχή των New York Times, η απόφαση ακολούθησε τη στάση του Λευκού Οίκου να εμποδίσει το CNN να εκπληρώσει τα προγραμματισμένα καθήκοντά του. Διευκρίνισε παράλληλα ότι δεν θα οριστεί άλλο τηλεοπτικό συνεργείο για να αντικαταστήσει το CNN, ενώ οι υπόλοιπες μορφές δημοσιογραφικής κάλυψης μέσω pool θα συνεχιστούν κανονικά.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη του τηλεοπτικού pool υπογράμμισαν ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει «ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες» σχετικά με τη λειτουργία της κυβέρνησής του. Τόνισαν επίσης ότι καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός δημοσιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με το ρεπορτάζ του.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η σύγκρουση μεταξύ του Λευκού Οίκου και συγκεκριμένων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης περνά και στις δικαστικές αίθουσες. Η απόφαση των υπόλοιπων τηλεοπτικών δικτύων να μην αντικαταστήσουν το CNN αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετατρέπει τη διαμάχη ενός μέσου με την αμερικανική προεδρία σε ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τους κανόνες πρόσβασης των δημοσιογράφων και τη λειτουργία του συστήματος ενημέρωσης από τον Λευκό Οίκο.

Νομικά κινήθηκαν CNN, MS NOW και Politico

Για απόφαση που παραβιάζει κατάφορα τα συνταγματικά τους δικαιώματα να καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ κάνουν λόγο τα τρία μέσα.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.

Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν CNN, MS NOW και Politico.

Απειλή στην εθνική ασφάλεια τα Fake News

Και ενώ το CNN, το MS NOW και το Politico προχωρούν σε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικάνος πρόεδρος τοποθετήθηκε επί του θέματος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial.

«Ο Λευκός Οίκος δεν διεξάγει επίθεση κατά του Ελεύθερου Τύπου, κάτι που σέβομαι. Εξαπολύει επίθεση κατά των Fake News, κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας ΗΠΑ. Είναι διεφθαρμένα, στοχευμένεα, διαβρωτικά, πλήρως συντονισμένα και τελείως εκτός ελέγχου.

Είναι απειλή στην Εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να τα σταματήσουμε τώρα!» έγραψε ο Τραμπ.