Με πέντε «ναι» πέρασε ο Ακύλας, στην επόμενη φάση του GNTM 7, κάνοντας «ποδαρικό» στη νέα σεζόν του απόλυτου fashion project.
Στο πλευρό του βρέθηκε ο Γιώργος Τοκμετζίδης, που πέρυσι άφησε το δικό του στίγμα στον διαγωνισμό και εξέπληξε τους κριτές με την είσοδό του στο νέο πλατό του show.
Ο Ακύλας, κατάφερε να εκπλήξει και τους πέντε κριτές, κατακτώντας το απόλυτο αποτέλεσμα και κερδίζοντας το εισιτήριο και την είσοδό του στα boot camp.
Ο Τοκμετζίδης κατάφερε να φτάσει στον τελικό του GNTM 6, ωστόσο την κορυφή κατέκτησε η εντυπωσιακή Ξένια, αφήνοντας πίσω της τον Ανέστη και τον Γιώργο.
Ο Γιώργος ωστόσο, κατάφερε να δημιουργήσει αληθινές φιλίες στα πλαίσια του περυσινού διαγωνισμού και συνόδευσε τον Ακύλα, στη δεύτερη προσπάθειά του μπροστά στους κριτές.
Ο Ακύλας, στην προηγούμενη σεζόν είχε προκριθεί στα boot camp, χωρίς όμως να περάσει στους κορυφαίους που μπήκαν στο σπίτι του διαγωνισμού.
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Νέες προκλήσεις, ανατροπές, εντυπωσιακά concepts και μια ανανεωμένη ομάδα, που είναι έτοιμη να ανακαλύψει το επόμενο top model της χώρας.
Η εντυπωσιακή είσοδος των κριτών στο πλατό
Η νέα σεζόν ξεκίνησε με την πιο δυναμική είσοδο των κριτών στο στούντιο.
Πρώτη Ηλιάνα Παπαγεωργίου, περπάτησε με δυναμισμό, την ακολούθησε ο Άγγελος Μπράτης και η εντυπωσιακή Μπέττυ Μαγγίρα. Τα φώτα «έλαμψαν» στο πέρασμα του Λάκη Γαβαλά, ενώ η ομάδα ολοκληρώθηκε με τον δυναμισμό της Ζενεβιέβ Μαζαρί.
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