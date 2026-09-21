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Ο Γιώργος Τοκμετζίδης συνόδευσε τον Ακύλα στο πλατό για να κερδίσει τους κριτές.

Με πέντε «ναι» πέρασε ο Ακύλας, στην επόμενη φάση του GNTM 7, κάνοντας «ποδαρικό» στη νέα σεζόν του απόλυτου fashion project.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο Γιώργος Τοκμετζίδης, που πέρυσι άφησε το δικό του στίγμα στον διαγωνισμό και εξέπληξε τους κριτές με την είσοδό του στο νέο πλατό του show.

Ο Ακύλας, κατάφερε να εκπλήξει και τους πέντε κριτές, κατακτώντας το απόλυτο αποτέλεσμα και κερδίζοντας το εισιτήριο και την είσοδό του στα boot camp.

Ο Τοκμετζίδης κατάφερε να φτάσει στον τελικό του GNTM 6, ωστόσο την κορυφή κατέκτησε η εντυπωσιακή Ξένια, αφήνοντας πίσω της τον Ανέστη και τον Γιώργο.

Ο Γιώργος ωστόσο, κατάφερε να δημιουργήσει αληθινές φιλίες στα πλαίσια του περυσινού διαγωνισμού και συνόδευσε τον Ακύλα, στη δεύτερη προσπάθειά του μπροστά στους κριτές.

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Ο Ακύλας, στην προηγούμενη σεζόν είχε προκριθεί στα boot camp, χωρίς όμως να περάσει στους κορυφαίους που μπήκαν στο σπίτι του διαγωνισμού.

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Νέες προκλήσεις, ανατροπές, εντυπωσιακά concepts και μια ανανεωμένη ομάδα, που είναι έτοιμη να ανακαλύψει το επόμενο top model της χώρας.

Η εντυπωσιακή είσοδος των κριτών στο πλατό

Η νέα σεζόν ξεκίνησε με την πιο δυναμική είσοδο των κριτών στο στούντιο.

Πρώτη Ηλιάνα Παπαγεωργίου, περπάτησε με δυναμισμό, την ακολούθησε ο Άγγελος Μπράτης και η εντυπωσιακή Μπέττυ Μαγγίρα. Τα φώτα «έλαμψαν» στο πέρασμα του Λάκη Γαβαλά, ενώ η ομάδα ολοκληρώθηκε με τον δυναμισμό της Ζενεβιέβ Μαζαρί.

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