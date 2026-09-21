Ο αρχηγός της εθνικής Ελβετίας απέκτησε πιστοποιητικό το 2022.

Υπό διερεύνηση από τις αρχές της Ελβετίας βρίσκεται ο Γκρανίτ Τσάκα, με αφορμή υπόθεση που αφορά την απόκτηση πλαστού ή παραποιημένου πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19.

Ο 33χρονος διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται στην Premier League με τη φανέλα της Σάντερλαντ, φέρεται να απέκτησε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό το 2022, σε μία περίοδο κατά την οποία στην Ελβετία υπήρχαν περιορισμοί που απαιτούσαν βεβαίωση εμβολιασμού για την πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες, χώρους, καθώς και τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Ο Τσάκα, ο οποίος το 2022 αγωνιζόταν στην Άρσεναλ, τοποθετήθηκε επί του θέματος με story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Όπως ανέφερε, είχε επιφυλάξεις απέναντι στο εμβόλιο και επηρεάστηκε από ανησυχίες και αβεβαιότητα. Σε αυτή την κατάσταση, όπως παραδέχθηκε, επέλεξε να αποκτήσει πιστοποιητικό αντί να αναζητήσει με τον σωστό τρόπο απαντήσεις στα ερωτήματά του.

«Σήμερα βλέπω καθαρά ότι αυτός ο τρόπος δεν ήταν σωστός. Ήταν λάθος και λυπάμαι», τόνισε, προσθέτοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την απόφασή του και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελβετίας εφόσον ο Τσάκα δεν έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο και συνεργαστεί με τις Αρχές, ένα πιθανό σενάριο σε περίπτωση καταδίκης είναι χρηματική ποινή με αναστολή, συνοδευόμενη από πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 10.000 ελβετικά φράγκα, ενώ ξένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο και για ποινή φυλάκισης έως 5 ετών.

Τι ίσχυε στην Ελβετία

Οι ελβετικές υγειονομικές Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξε ποτέ γενική νομική υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού Covid-19. Ωστόσο, το πιστοποιητικό ήταν απαραίτητο για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και χώρους, αλλά και για ορισμένα ταξίδια, με αποτέλεσμα όσοι δεν το διέθεταν να υπόκεινται σε περιορισμούς.

Τα μέτρα αυτά ίσχυσαν στην Ελβετία έως την άνοιξη του 2022. Στη συνέχεια, τα πιστοποιητικά εξακολούθησαν να εκδίδονται κυρίως για την κάλυψη των απαιτήσεων που ίσχυαν σε διεθνή ταξίδια.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποια θα μπορούσε να είναι η ποινική συνέπεια για τον Τσάκα, εφόσον προκύψει παράβαση. Υπάρχει, πάντως, αντίστοιχο προηγούμενο στον ελβετικό αθλητισμό. Το 2023, ο τότε προπονητής της εθνικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου της Ελβετίας, Πάτρικ Φίσερ, κρίθηκε ένοχος για χρήση πλαστού πιστοποιητικού Covid-19 προκειμένου να εργαστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Ο Φίσερ είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 38.000 ελβετικών φράγκων από ποινικό δικαστήριο. Αργότερα αποχώρησε από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 η Διεθνής Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου του επέβαλε τετραετή αποκλεισμό.

Εκτός εθνικής Ελβετίας ο Τσάκα

Η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο Τσάκα δεν θα συμμετάσχει στα επερχόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας για το Nations League. Η αποχώρησή του από την αποστολή αποφασίστηκε από κοινού με την τεχνική και διοικητική ηγεσία, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς παραθύρου.

Ο Τσάκα είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Ελβετίας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της 152 φορές. Η Ελβετία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σκωτία στις 26 και 29 Σεπτεμβρίου, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με τη Σλοβενία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο προπονητής της Σάντερλαντ, Ρέγκις Λε Μπρι, απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι πρόκειται για ζήτημα που δεν αφορά τον ίδιο και ότι «στο ποδόσφαιρο, είναι πραγματικά καλός».