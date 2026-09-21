O Shatner ερμήνευσε και τρία πρωτότυπα κομμάτια του επικείμενου metal άλμπουμ του «What The F Is Heavy Metal?».

O William Shatner είναι 95 ετών, θρύλος του Star Trek και απλά υπέροχος. Το απέδειξε μία ακόμα φορά ανεβαίνοντας στη σκηνή και τραγουδώντας κλασικά κομμάτια του Ozzy Osbourne, των Metallica και των Motörhead.

Ο ηθοποιός ανέβηκε για να προετοιμάσει το κοινό στο Chicago’s Park West με τη νέα μπάντα του «The *uckers». Έπαιξαν ένα σετ έξι τραγουδιών.

Ο Shatner ερμήνευσε μοναδικά το Crazy Train του Ozzy Osbourne, το Enter Sandman των Metallica και το Ace of Spades των Motörhead μαζί με τρία πρωτότυπα κομμάτια του επικείμενου metal άλμπουμ του «What The F Is Heavy Metal?».

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Ο Shatner είχε ενημερώσει τους φανς του για το νέο εγχείρημα στη ζωή του γράφοντας στα social media: «Εξερεύνησα το διάστημα, Εξερεύνησα τον χρόνο, Τώρα, εξερευνώ την παραμόρφωση».

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Στη μπάντα του συμμετέχουν ακόμα ο κιθαρίστας Marcus Nand, ο επίσης κιθαρίστας των Vixen Britt, ο μπασίστας Phil Soussan, που έπαιζε με τον Ozzy Osbourne στο παρελθόν και ο ντράμερ Fred Aching. Χθες εμφανίστηκαν στο Riot Fest.

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