Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Στη μάχη της League A του Nations League ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας τις επόμενες ημέρες, καθώς η «γαλανόλευκη» θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, σε μία σειρά αγώνων που αποτελεί σημαντικό κρας-τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα έξι παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν στην Εθνική την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στη League A και στην επόμενη διοργάνωση, γνωρίζοντας ότι το έργο της Ελλάδας μόνο εύκολο δεν θα είναι.

«Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και που βρισκόμαστε σαν Εθνική Ομάδα, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Οι αντίπαλοί μας (Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία), είναι ομάδες σε εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια», ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς.

Ο προπονητής της Εθνικής αναφέρθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς οι αγώνες είναι πολλοί και οι διαθέσιμες ημέρες για προετοιμασία ελάχιστες. Όπως εξήγησε, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια, μαζί με τα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον χρόνο για προπονήσεις.

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«Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Περισσότερο θα αναλώσουμε τον χρόνο μας στις αναλύσεις παρά στην προπόνηση. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη. Η «γαλανόλευκη» θα δώσει στο γήπεδο της Τούμπας τα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία, με τον Γιοβάνοβιτς να περιμένει θερμή συμπαράσταση από τον κόσμο.

«Χαίρομαι που θα δώσουμε τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα μας βοηθήσουν σε δύο πολύ δύσκολες αναμετρήσεις. Πάντα αυτή η Εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ, στην Αθήνα και στην Κρήτη» υπογράμμισε.

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας.

Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης.

Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League