Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας στη Νίκαια το βράδυ της Κυριακής 20/9 για την 5η αγωνιστική της Super League και έκανε το 5/5 στο πρωτάθλημα όντας στην κορυφή. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ανδρέας Τεττέη στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους «πράσινους» με αυτό το τρίποντο να φτάνουν τους 15 βαθμούς και να δείχνουν πως φέτος είναι έτοιμοι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 9’ όταν από γύρισμα του Κάνγκουα που κόντραρε, ο Τεττέη μπήκε στην φάση κι έπιασε την κεφαλιά που πέρασε άουτ. Στο 15’ ο Τεττέη από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα, αλλά έδιωξε ο Βασίλιεβιτς σε κόρνερ, ενώ στο 23’ ο Λιβάι Γκαρσία, έκανε πολύ ωραία διαγώνια κίνηση κι εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού κι άουτ.

Στο 28’ το σουτ του Ντιαρά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια, ενώ στο 33’ ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ έδωσε στον Τεττέη, εκείνος πέρασε δύο παίκτες κι έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ στη γωνία του Βασίλιεβιτς για το «πράσινο» 1-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 39’ είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Αντίνο, ο οποίος σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε και μπλόκαρε σε δύο χρόνους ο Βασίλιεβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» είχαν άλλη μία ευκαιρία στο 60’ με ένα σουτ του Κάνγκουα μέσα απ’ την περιοχή, το οποίο κόντραρε πάνω στον Στρούγγη, ενώ ένα λεπτό αργότερα (61’) ο Χάμζα βρήκε σε τετ-α-τετ, το οποίο απέκρουσε με υπερένταση ο Πένια, ενώ στη συνέχεια το δεύτερο σουτ του Κατάλντι, μπλόκαρε σταθερά ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού.

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Στο 83’ ο Λιβάι Γκαρσία έπαιξε το ένα-δύο με τον Αντίνο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Βασίλιεβιτς, ενώ στο 90’ από γύρισμα του Ραστόντερ, ο Ντέσερς δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (834’ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο (84’ Κουρμινόφσκι), Ντιαρά (84’ Λιατσικούρας), Μπακαγιόκο (57’ Κατάλντι), Χαμζά (77’ Μπονέτο), Μορέιρα, Μπολιβάρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μικάελ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (64’ Λούζα), Ουναΐ (64’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (89’ Ραστόντερ), Τεττέη (79’ Τσάπρας).