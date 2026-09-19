Ο σοβαρός και ανταγωνιστικός ΠΑΟΚ κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» ωστόσο να επικρατούν με 87-81 στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Telekom Center Athens, κατακτώντας την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε από τα πρώτα λεπτά ότι το αήττητο σερί των επτά αγώνων στην προετοιμασία του δεν ήταν τυχαίο. Με τους Όσμαν, Ομορούγι, Χάτζινς, Χουγκάζ και Φόστερ στην αρχική πεντάδα, οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν τις δυσκολίες των «πράσινων» απέναντι στην οργανωμένη άμυνα και προηγήθηκαν 13-7.

Η είσοδος των Φρανσίσκο, Μπάντιο και Μπόνγκα, σε συνδυασμό με την παρουσία των Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ, έδωσε διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το επιμέρους 21-8 ανέτρεψε τα δεδομένα, με το «τριφύλλι» να κλείνει την πρώτη περίοδο πίσω στο σκορ με 21-19 και να περνά μπροστά με 28-26 στις αρχές της δεύτερης.

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Ο Φρανσίσκο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους γηπεδούχους, ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους, ενώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Φόστερ (9π.) και Καλάθης (7π., 4ρ.). Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προηγούνταν 43-41.

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Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι «πράσινοι» έφτασαν στο +8 (49-41), όμως η συνέχεια ανήκε στους φιλοξενούμενους. Μετά το τάιμ άουτ του Τρινκιέρι, ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 10-0, το οποίο διευρύνθηκε σε επιμέρους σκορ 16-2, για να διαμορφωθεί το 51-57. Ο Όσμαν ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, αντέδρασε ξανά και έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 61-60, προμηνύοντας ένα φινάλε χωρίς περιθώρια χαλάρωσης.

Στην τελευταία περίοδο, τα διαδοχικά τρίποντα του ΠΑΟΚ τον διατήρησαν σε θέση οδηγού και στο 72-77, όμως το «τριφύλλι» επέστρεψε για ακόμη μία φορά. Με 2:20 να απομένουν, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με 80-79. Ο Φόστερ απάντησε για το 80-81, αλλά οι «πράσινοι» είχαν τον τελευταίο λόγο.

Τρίποντο του Μπάντιο και δύο εύστοχες βολές του Μαντζούκα έφεραν το 85-81 στα 32'' πριν από τη λήξη, με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται στη συνέχεια το προβάδισμά του και να φτάνει στο τελικό 87-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-41, 61-60, 87-81.