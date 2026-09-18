Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκαν από κοινού στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη γαλλική Μπούργκ στο T-Center Athens στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ωστόσο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι τα βλέμματα τράβηξαν οι παρουσίες στις σουίτες του σταδίου.

Γιάννης Αλαφούζος και Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησαν μαζί την αναμέτρηση από την προεδρική σουίτα, προκαλώντας εντυπώσεις.

Η από κοινού παρουσία των διοικητικών παραγότων της ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός προκαλεί αισιοδοξία για το μέλλον, δείχνοντας τις καλές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο τμήματα.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση από τη συνάντηση Αλαφούζου-Γιαννακόπουλου γράφοντας «μένουμε ενωμένοι», στέλνοντας ιδιαίτερο μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.

{https://www.instagram.com/p/DdcOt8HoJbk/}