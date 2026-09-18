Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 το απόγευμα της Παρασκευής (18/9) και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, που διεξάγεται στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι.
Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τενοντίτιδας, ενώ αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα από τα πολλά λάθη.
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Κόρι Τζόσεφ, Γιαν Μοντέρο και Εβάν Φουρνιέ ήταν μεταξύ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 ασίστ και 18 λάθη. Από την πλευρά της, η Φενέρμπαχτσε ήταν εξαιρετική από την περιφέρεια, έχοντας 14/27 τρίποντα.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε με 14-10, όμως τα επτά λάθη της πρώτης περιόδου επέτρεψαν στη Φενέρμπαχτσε να κλείσει το δεκάλεπτο στο 20-25.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ανέβασε τη διαφορά μέχρι και τους 11 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, με τον Φουρνιέ να δίνει σημαντικές λύσεις σε άμυνα και επίθεση, και πήγε στα αποδυτήρια μόλις στο -2 (43-45).
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Η Φενέρμπαχτσε διατήρησε τον έλεγχο και στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας ξανά στο +11 (65-76). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, ο Ολυμπιακός ανέβασε την έντασή του και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά.
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Τρίποντα από τον Εντιάι και τον Τζόσεφ έφεραν τους Πειραιώτες στο 79-81, ενώ στη συνέχεια ο Τζόσεφ ισοφάρισε σε 81-81. Ο Εντιάι έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 85-83 και οι Τζόσεφ και Μοντέρο διαμόρφωσαν το 90-85, βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το Σάββατο (19/9, 20:00) το πρώτο του τρόπαιο στο Super Cup της EuroLeague. Αντίπαλός του θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης ή η Dubai BC, που αναμετρώνται στον δεύτερο ημιτελικό.