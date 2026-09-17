Οι αγώνες του Super Cup θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες.

Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» θα φιλοξενηθεί τελικά το φετινό Stoiximan Super Cup, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Η αρχική έδρα του Super Cup ήταν η Ρόδος, ωστόσο ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε τη μεταφορά των αγώνων στην Αθήνα.

Η αλλαγή προέκυψε μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που εμφάνισαν μέλη των αποστολών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, έπειτα από την παρουσία τους σε τουρνουά στη Ρόδο.

Οι αγώνες στο Περιστέρι θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, με εξαίρεση αθλητές από τις ακαδημίες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση από κοντά.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026