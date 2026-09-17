Ο ιρλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον 71ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο ιρλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, επιβεβαίωσε την απόφαση της Ιρλανδίας να μη συμμετάσχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Eurovision, όπως επίσης ότι δεν θα μεταδοθεί ο διαγωνισμός στα μέσα.

Μέσω σχετικής ανακοίνωση ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον 71ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, καθώς η θέση της παραμένει αμετάβλητη αναφορικά με την κατάσταση που κυριαρχεί στη Γάζα.

Η Ιρλανδία ήταν μία από τις πέντε χώρες που επέλεξαν να απέχουν από τη Eurovision 2026 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, και αποτελεί τη δεύτερη χώρα που δεν επιστρέφει στον διαγωνισμό για μία ακόμη χρονιά.

{https://x.com/Eurovoix/status/2100549196939977133}

Σύμφωνα με πληροφορίες, η EBU κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού στη Βιέννη, είχε δηλώσει ότι ελπίζει να συνεχιστεί η συνεργασία με την RTE για να συζητηθούν οι ανησυχίες που είχε θέσει νωρίτερα η Ιρλανδία.

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Η Eurovision 2027, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Βουλγαρία ύστερα από την ιστορική νίκη που κατέκτησε η DARA με το τραγούδι «Bangaranga».

Έτσι, ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού ταξιδεύει στο Μπουργκάς στις 11 (Α' ημιτελικός), 13 (Β΄ημιτελικός) και 15 Μαΐου 2027(μεγάλος τελικός).