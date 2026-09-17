Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του Μπράντραμ θεωρείται απροσδόκητος, ενώ ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση «Putney Pusher».

Νέα ερωτήματα προκαλεί στη Βρετανία ο θάνατος του 44χρονου Νίκολας Μπράντραμ, εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπράντραμ είχε βρεθεί στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας τους τελευταίους μήνες, καθώς είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την επίθεση που έγινε το 2017 στη γέφυρα Πούτνι. Τότε, κάμερα είχε καταγράψει έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ να σπρώχνει μια γυναίκα προς τον δρόμο, τη στιγμή που περνούσε λεωφορείο. Ο οδηγός κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα και το περιστατικό είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με τον άγνωστο δράστη να γίνεται γνωστός ως «Putney Pusher».

Η υπόθεση είχε παραμείνει ανεξιχνίαστη για χρόνια, καθώς δεν είχε ασκηθεί δίωξη σε κανέναν και η αρχική έρευνα είχε κλείσει το 2018. Νεότερα στοιχεία οδήγησαν, ωστόσο, στη σύλληψη του Μπράντραμ τον Ιούνιο του 2026, με τις αρχές να τον εξετάζουν ως ύποπτο για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα.

{https://x.com/DailyMail/status/2066464350865408459}

Η οικογένεια του 44χρονου υποστηρίζει ότι ο θάνατός του συνδέεται με την έντονη πίεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας. Παράλληλα, απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεσή του με την επίθεση στη γέφυρα Πούτνι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να τον τοποθετούν στο σημείο την ώρα του περιστατικού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του Μπράντραμ θεωρείται απροσδόκητος, χωρίς μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

Η βασιλική καταγωγή

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης, κόρης του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη παντρεύτηκε το 1947 τον Βρετανό αξιωματικό Ρίτσαρντ Μπράντραμ και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Η Αικατερίνη ανήκε στον στενό κύκλο των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών και ήταν πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Πέθανε το 2007, σε ηλικία 94 ετών.

{https://x.com/Telegraph/status/2100578100664787089}

Από τον στρατό στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Πριν στραφεί στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο Νίκολας Μπράντραμ είχε ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα. Υπηρέτησε ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.

Μετά την αποχώρησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις εργάστηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου, μεταξύ άλλων στις Killik & Co και Bank Leumi, προτού ενταχθεί στην HSBC, όπου δραστηριοποιήθηκε στην ιδιωτική τραπεζική.

Μετά τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2026 είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από την HSBC. Η υπόθεση της αστυνομικής έρευνας παρέμενε ανοιχτή μέχρι τον θάνατό του.