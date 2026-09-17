Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί την πρώτη του συνέντευξη στην ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη, μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Για μια σημαντική συνέντευξη κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα έκανε λόγο από νωρίς σήμερα το Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μιλάει στην ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη αναμένεται να αναφερθεί στο ρεύμα και τα καύσιμα, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνοντας συγκεκριμένα μέτρα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει και στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση, αλλά και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις κάλπες του 2027», αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1438624488133104/}

Τουρκικές προκλήσεις

«Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν αποκλείεται να κανονιστεί αν υπάρξει δυνατότητα.

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Υπάρχει μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας, χωρίς όμως να ξεχνάμε, ότι πολλές θέσεις τους είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η θέση μας είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες και οι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία».

Για τα 12 νμ

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το δικαίωμα της επέκτασης στα 12νμ είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε κρίνουμε. Για το Καστελόριζο ανέφερε ότι η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών».

Καλώδιο

«Σύντομα ξεκινάει το έργο του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντας. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν θα την ωφελήσει μια εμπλοκή. Υπάρχει συντονισμός και με την Γαλλία».

Για τη δήλωση Φλωρίδη

«Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης με τον δικό του τρόπο είναι ότι πρέπει μετά τις εκλογές να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και η μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η αυτοδύναμη ΝΔ. Σε αυτή τη συγκυρία είναι η μόνη επιλογή. Όταν χθες είπε ελπίδα ή περιπέτειες είναι μια ρεαλιστική προοπτική για το πώς οι ζωές των Ελλήνων μπορούν να γίνουν καλύτερες».

Για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης

«Είμαστε σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας αλλά και πολλών ακόμη χωρών. Η Ελλάδα δεν δανείζεται φθηνότερα μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε. Για το πετρέλαιο θέρμανσης την επόμενη βδομάδα θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια. Θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα».

Η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Όμως δεν μπορούμε να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΕΦΚ για περιορισμένο διάστημα».

Οι ανακοινώσεις για όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης θα γίνουν στις αρχές τις εβδομάδας.

Για εκλογές - συνεργασίες: «Είναι σημαντικό την επόμενη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση – δεν είναι αυτονόητο, η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία – μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μεσολαβούν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα υποδείξει την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία» – με Βελόπουλο, Λατινοπούλου καμία καμία περίπτωση».

Για το κόμμα Σαμαρά: «Ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα»

«Σέβομαι τον Καραμανλή έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του», ενώ στο ερώτημα αν περιμένει ένα μήνυμα στήριξης ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία».

Για τον Κασιδιαρη: «Το νομικό πλαίσιο επαρκεί – σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση – υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει εκλογών– υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά τους».

Για το επίδομα ανεργίας: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας- έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση - Σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία αλλά να τους βοηθήσουμε να βρούν εργασία - θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό.

Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι σε μια ιδιαίτερη θέση διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης - είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρα ότι είναι προσωπική άποψη - τον περιβάλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του».