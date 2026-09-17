Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο.

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Ζεκί Ακτούρκ σχολίασε την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τονίζοντας ότι παρακολουθήθηκε στενά. Υποστήριξε ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων παραβιάζει το καθεστώς του νησιού, δεν συμβάλλει στην ειρήνη και ότι προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων αντίθετων προς την αποστρατιωτικοποίηση δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Η Άγκυρα κάλεσε την Ελλάδα να τηρεί τις διεθνείς συνθήκες, δηλώνοντας παράλληλα προσηλωμένη στον διάλογο για τη μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε περιοχές σταθερότητας, χωρίς να υποχωρεί από την προστασία των συμφερόντων της.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Σόκε του Αϊδινίου, απέναντι από τη Σάμο, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο βάσει επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Τέλος, το τουρκικό ΥΠΑΜ τοποθετήθηκε για την παράταση της άρσης του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Ισχυρίστηκε ότι η απόφαση αυτή επηρεάζει αρνητικά τις ισορροπίες και το κλίμα ασφάλειας στην Κύπρο. Ζήτησε από τις τρίτες χώρες να διατηρούν αμερόληπτη στάση, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων.