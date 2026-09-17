Γιατί η Συνταγματική Αναθεώρηση παραμένει ζωντανή μόνο στην σκέψη της κυβέρνησης.

Ο Κ. Μητσοτάκης είχε έναν στόχο στην συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση η οποία «κάηκε» και στην δεύτερη ψηφοφορία.

Να εκθέσει το ΠΑΣΟΚ στα μάτια των κεντρώων ψηφοφόρων. Ως ένα μη θεσμικό κόμμα που διαφωνεί σε όλα με την κυβέρνηση και υπόσχεται τα πάντα στους ψηφοφόρους προεκλογικά.

Μεταξύ μας, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Υπό την έννοια ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση παραμένει ζωντανή μόνο στην σκέψη της κυβέρνησης. Κι αυτή ως μέσο εργαλειοποίησης εν όψει εκλογών. Αφού στην πράξη η στάση της κυβέρνησης, σε σειρά θεσμικών ζητημάτων, όπως και στα σκάνδαλα, δεν αφήνει κανένα περιθώριο συναίνεσης με κόμματα της αντιπολίτευσης.

Λ.Ι.