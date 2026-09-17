Γιατί ο Γ. Μυλωνάκης έχει πειστεί πως όλοι οι πολιτικοί έχουν το ανθρώπινο στοιχείο.

Την υπερκομματική αποδοχή - σε ανθρώπινο επίπεδο - ένιωσε ο Γ. Μυλωνάκης στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του στα υπουργικά της Ολομέλειας κατά την δεύτερη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως πληροφορούμαστε εκτός από το χειροκρότημα που εισέπραξε εντός της Ολομέλειας από τα κυβερνητικά έδρανα ένθερμη ήταν η υποδοχή του από όλες τις κομματικές πτέρυγες. Στους διαδρόμους της βουλής βουλευτές όλων των κομμάτων σταματούσαν για να τον χαιρετήσουν και να συζητήσουν για λίγο μαζί του.

Προφανώς και έφυγε ικανοποιημένος από τη βουλή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό αφού όπως έλεγε σε πηγαδάκια έχει πειστεί ότι - παρά την τοξικότητα στον δημόσιο λόγο - όλοι οι πολιτικοί έχουν το ανθρώπινο στοιχείο. «Το σκληρό τους πρόσωπο είναι αποτέλεσμα ενός μηχανισμού αυτοσυντήρησης σε ένα σκληρό περιβάλλον» έλεγε.

Προφανώς αναλογιζόμενος ότι ο ίδιος δεν είχε προλάβει να φτιάξει έναν ισχυρό μηχανισμό αυτοσυντήρησης πριν από την περιπέτεια της υγεία του.

Λ.Ι.