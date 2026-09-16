Ο Μάκης Βορίδης καλωσόρισε τον Γιώργο Μυλωνάκη, προκαλώντας τα χειροκροτήματα του Σώματος.

Στη δεύτερη σειρά των υπουργικών εδράνων βρέθηκε ξανά, για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μυλωνάκης. Τον στενό του συνεργάτη καλωσόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σχετική αναφορά έκανε και ο Μάκης Βορίδης κατά την έναρξη της ομιλίας του, προκαλώντας τα χειροκροτήματα του Σώματος.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν επέστρεψε, πάντως, σήμερα στα καθήκοντά του. Αυτό έγινε την περασμένη Δευτέρα, μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, όπως έχει αποκαλύψει ήδη η στήλη, συμμετέχοντας στον καθιερωμένο «πρωινό καφέ» στο Μαξίμου.

Μ. Καλ.