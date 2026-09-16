Διαβάστε την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ στο πλαίσιο της σημερινής (16/9), προγραμματισμένης συνέντευξης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη σημερινή (16/9) προγραμματισμένη συνέντευξη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, εκφράζοντας μάλιστα τις αμφιβολίες της για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε, χθες, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κύριο Ευάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό, μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο YouTube, με προσκεκλημένους έξι διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους, που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί, για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της.

Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης».