Γιατί ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα πετάει το γάντι – και σε ποιους.

Μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς έχει προκαλέσει το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, με το οποίο όχι απλώς απαντάει σε εκείνους που υποστηρίζουν πως ο Τσίπρας δεν θέλει τους ΣΥΡΙΖΑίους, αλλά τους πετάει και το γάντι:

«Τους θέλει τελικά; Με δηλωμένη τη θέση και την πράξη του Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, το ερώτημα θα έπρεπε να είναι άλλο, προς άλλους: Θα κάνουν το βήμα τελικά; Θα διαβούν τον Ρουβίκωνα ή, πιο σωστά, τις ανοιχτές πόρτες;»

Το συγκεκριμένο άρθρο προκαλεί ήδη πολλές συζητήσεις, ενώ το Dnews θα επανέλθει επί του θέματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

Τους Συριζαίους ο Τσίπρας δεν τους θέλει...

ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ ο Τσίπρας δεν τους θέλει... Μιλάμε για μια κλασική περίπτωση προπαγάνδας, του τύπου «Λέγε, λέγε, κάτι μένει». Γιατί έρχεται και επανέρχεται στα τηλεοπτικά πάνελ και το διαδίκτυο, χωρίς να μπαίνει στη βάσανο της απόδειξης. Δεν τους θέλει και ξανά δεν τους θέλει, μέχρι που αυτό να θεωρηθεί αυταπόδεικτη αλήθεια.

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Ακόμα χειρότερα, η επανάληψη, μήτηρ πλύσεως εγκεφάλου, τείνει να καταστήσει αλήθεια το ψέμα ότι όχι μόνο δεν τους θέλει, αλλά και τους φορτώνει όλα τα αρνητικά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και άφιλος, και αγνώμων, αλλά και πλαστογράφος, με λίγα λόγια. Για να ξεπλύνει τον εαυτό του δεν διστάζει να αδικεί όσους πορεύτηκαν μαζί του στα δύσκολα.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, όποιος έκανε τον κόπο να διαβάσει έστω αποσπασματικά την «Ιθάκη» και να ακούσει τις παρεμβάσεις Τσίπρα στην παρουσίασή της, θα δει ότι πρόκειται για «μαϊμού» κατασκευασμένη στα γνωστά εργαστήρια. Γιατί ο συγγραφέας παίρνει πάνω του τα βάρη για τα πάντα, υπογραμμίζει ξανά και ξανά τον ρόλο που έπαιξαν ως πρόσωπα και ως ομάδα οι συνεπιβάτες του στο δύσκολο ταξίδι και ασκεί πολύ προσεκτική κριτική σε επιμέρους συμπεριφορές και στάσεις. Δεν μηδενίζει κανέναν, αλλά ποιος αφήνει την αλήθεια να χαλάσει μια βολική αφήγηση; Άμα οι αληθοκτόνοι, που σιτίζονται σε Ομάδες Αλήθειας, λένε ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση, βγαίνει από τη Δύση.

ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΩΣ σε μαύρη κωμωδία ο πόνος που τους έπιασε για πρόσωπα που αποτέλεσαν, όσο συμπορεύονταν με τον Τσίπρα, στόχους δολοφονίας χαρακτήρα. Τους αδικεί ο Τσίπρας! Όταν οι σημερινοί συνήγοροί τους δεν κουράζονταν να τους κυνηγούν με κάθε μέσο, εκ των οποίων προσφορότερη η συκοφαντία. Το πολύ όμως του αντι-Τσίπρα μένους γεννά και παραφροσύνη. Ο Τσίπρας δεν θέλει τους Συριζαίους – από τη μια. Ο Τσίπρας έχει ιδρύσει τον ΣΥΡΙΖΑ 2 – από την άλλη. Αυτά θέλουν δέκα Ομάδες Αλήθειας για να τα παντρέψουν, αλλά ποιος δίνει σημασία; Το συκοφαντικό κομφούζιο είναι ζητούμενο. Κι άσ' τους να ψάχνουν αν επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή έχει τεθεί εκτός νόμου από τον Τσίπρα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ, βέβαια, που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από τον Τσίπρα και στελέχη της ΕΛΑΣ, είναι ότι κανένας δεν αποκλείεται, αλλά και κανένας δεν έχει ρεζερβέ πρώτο τραπέζι πίστα. Κι επειδή η πράξη είναι κριτήριο της αλήθειας, αν ρίξει κανείς μια ματιά στους συνεργάτες του, στα προσωρινά όργανα της ΕΛΑΣ, σε όσες και όσους δραστηριοποιούνται στο νέο κόμμα, θα δει ουκ ολίγα πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ, πλάι σε ουκ ολίγα νέα πρόσωπα από άλλους χώρους ή χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε κομματικούς σχηματισμούς. Μια εικόνα που επιβεβαιώνει την προσπάθεια να συμβαδίζει η εμπειρία με την ανανέωση.

Ο ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΣ φυσικά μπορεί να επιμείνει: Τους θέλει τελικά; Με δηλωμένη τη θέση και την πράξη του Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, το ερώτημα θα έπρεπε να είναι άλλο, προς άλλους: Θα κάνουν το βήμα τελικά; Θα διαβούν τον Ρουβίκωνα ή, πιο σωστά, τις ανοιχτές πόρτες;