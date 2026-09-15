Διαβάστε αναλυτικά η Ερώτηση και η Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Με πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη και τη συνυπογραφή της Κοινοβουλευτικής Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της ανεξάρτητης βουλευτή, Κυριακής Μάλαμα, κατατέθηκε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) με θέμα: «Υπόθεση Novartis. Αρχειοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνι Γεωργιάδη παρά τις “αδιευκρίνιστες” καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου, ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του ΝΣΚ, παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, Χρήστου Μπαρδάκη, από την ΕΥΠ και παραμονή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής “προστατευόμενου μάρτυρα” αμετακλήτως καταδικασθέντος για ψευδή κατάθεση».

Στην ερώτηση εξετάζονται όλες οι ανοιχτές πτυχές της υπόθεσης Novartis, μεταξύ των οποίων:

1. Η επιτακτική ανάγκη ανάσυρσης της αρχειοθετημένης δικογραφίας που αφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Βουλευτής Μάριος Σαλμάς στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Εισαγγελίας που χειριζόταν τις δικογραφίες Novartis κ. Χ. Μπαρδάκης από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάιο του 2023, τελούσε υπό άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του από την ΕΥΠ, για «λόγους εθνικής ασφάλειας» περίοδος που καλύπτει πλήρως τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για τον Ά. Γεωργιάδη, τη σύνταξη των πορισματικών αναφορών του Δεκεμβρίου 2021 και την έκδοση της Πράξης Αρχειοθέτησης. Ερωτάται συνεπώς μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, ως επικεφαλής της ΕΥΠ, για ποιους «λόγους εθνικής ασφάλειας» τέθηκε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ επί δύο έτη, ενόσω χειριζόταν τις δικογραφίες Novartis, ποιος ζήτησε και ποιος ενέκρινε την παρακολούθηση, ποια πρόσωπα είχαν πρόσβαση στο προϊόν της και εάν αυτό διαβιβάστηκε σε οποιονδήποτε εκτός ΕΥΠ;

3. Τα αδιευκρίνιστα ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή του Α. Γεωργιάδη παραπέμφθηκαν ως φορολογικές παραβάσεις. Τεσσεράμισι χρόνια μετά, ουδέν στοιχείο υπάρχει περί έκδοσης εντολής ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου ή προστίμων. Για το λόγο αυτό ερωτάται μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αν εκδόθηκε εντολή ελέγχου για τα φορολογικά έτη 2013 έως 2018 ως προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, την σύζυγό του και τις εταιρείες του, από ποια υπηρεσία και σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Αξιολογήθηκε ο κίνδυνος παραγραφής και ποια έτη θεωρεί η ΑΑΔΕ παραγεγραμμένα;

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4. Η απώλεια των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Novartis που στις 7-6-2022 άσκησε αγωγή κατά της Novartis Hellas αποκλειστικά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ύψους 214 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς κανένα αίτημα για την υλική ζημία από τις υπερτιμολογήσεις. Με την υπ’ αριθμ. 1329/2025 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη λόγω πλήρους αοριστίας. Ερωτάται συνεπώς μεταξύ άλλων ο υπουργός Διακαιοσύνης, αν απεστάλη, αίτημα δικαστικής συνδρομής προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για τον πλήρη φάκελο της Novartis Hellas, πότε και με ποιο αποτέλεσμα;

Τέλος, με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται μεταξύ άλλων: Το πλήρες πρακτικό-γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της υπόθεσης Novartis, η από Ιουνίου 2025 αγωγή του ΕΟΠΥΥ κατά της Novartis Hellas με την έκθεση κατάθεσής της, κάθε αγωγή του e-ΕΦΚΑ και νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάθε πράξη διακοπής παραγραφής, ή βεβαίωση περί μη άσκησης και το αίτημα δικαστικής συνδρομής ή διοικητικής συνεργασίας προς τις αρχές των ΗΠΑ για το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης Novartis Hellas.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους κ.κ. Υπουργούς

1. Δικαιοσύνης

2. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

3. Υγείας

4. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

5. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: «Υπόθεση Novartis. Αρχειοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνι Γεωργιάδη παρά τις “αδιευκρίνιστες” καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χαμένη αγωγή 214 εκατομμυρίων ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου, ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του ΝΣΚ, παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, Χρήστου Μπαρδάκη, από την ΕΥΠ και παραμονή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής “προστατευόμενου μάρτυρα” αμετακλήτως καταδικασθέντος για ψευδή κατάθεση»

Στις 22 Ιουλίου 2026, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της αίτησης άρσης της ασυλίας του, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Βουλευτής Μάριος Σαλμάς κατέθεσε στα Πρακτικά της Βουλής (ΡΞΖ΄ Συνεδρίαση, σελ. 140-147) γραπτά μηνύματα του νυν Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Στο ένα, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχεται ότι ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο της Novartis Hellas Κωνσταντίνο Φρουζή να δοθεί διαφήμιση της εταιρείας σε συγκεκριμένη δημοσιογράφο και ιστοσελίδα. Στο άλλο παραδέχεται ότι είχε υποσχεθεί στήριξη στον προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης Novartis Νικόλαο Μανιαδάκη «όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη» και ότι κατέθεσε ένορκη βεβαίωση υπέρ του στη δίκη Σαλμά-Μανιαδάκη. Ο κ. Γεωργιάδης δεν αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Αντιθέτως, με ανάρτησή του της ίδιας ημέρας επιβεβαίωσε την ανταλλαγή τους και την ένορκη βεβαίωση. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβήτησε τα έγγραφα, ενώ οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της ΝΙΚΗΣ και της Ελληνικής Λύσης ζήτησαν τη διερεύνησή τους. Η Ολομέλεια ήρε την ασυλία του κ. Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατόπιν απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας του, κατέθεσε πέντε έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. Αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας ΑΒΜ ΕΟΕ Δ 42/2021 ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αίτηση προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για φορολογικό έλεγχο. Εξώδικη δήλωση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας και τον Πρόεδρο του ΝΣΚ για την τύχη των αξιώσεων του Δημοσίου κατά της Novartis. Αίτηση προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την υπηρεσιακή κατάσταση του Ν. Μανιαδάκη. Αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Τα έγγραφα αυτά θέτουν ζητήματα που εμπίπτουν ευθέως στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως της πορείας των δικαστικών διαδικασιών.

Α. Η Πράξη Αρχειοθέτησης της 24-01-2022 και τα «αδιευκρίνιστα»

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3752/24-01-2022 Πράξη Αρχειοθέτησης του Εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Καψιμάλη, εγκριθείσα από τον τότε Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστο Μπαρδάκη, τέθηκε στο αρχείο η δικογραφία για τον Άδωνι Γεωργιάδη, με ρητή επιφύλαξη ανάσυρσης κατ’ άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ. Ο κ. Γεωργιάδης δεν κλήθηκε ποτέ σε παροχή εξηγήσεων, παρά την αντίθετη πρόταση της τότε Επίκουρης Εισαγγελέως. Η ίδια η Πράξη καταγράφει, από τον τραπεζικό έλεγχο της Ειδικής Επιστήμονος της Εισαγγελίας, αδιευκρίνιστες πιστώσεις «άγνωστης πηγής» συνολικού ύψους 150.374,70 ευρώ στους ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς του για τα έτη 2013 έως 2018, καταθέσεις μετρητών 345.841,27 ευρώ στους λογαριασμούς των εταιρειών του «από συγγενείς και συνεργάτες και όχι από πελάτες», δηλωθέν εισόδημα 235.330 ευρώ έναντι τραπεζικών εισοδημάτων 380.269 ευρώ για το 2017, διανομή κερδών 120.000 ευρώ σε μετρητά από εταιρεία με ζημιογόνο χρήση και ανώνυμη καταγγελία για παλέτες βιβλίων του σε αποθήκη της εταιρείας DEMO ως μηχανισμό «ξεπλύματος», η οποία «δεν διερευνήθηκε περαιτέρω». Η Πράξη χαρακτήρισε τα ευρήματα αυτά «πιθανώς φορολογικές παραβάσεις» και απέκλεισε τη νομιμοποίηση εσόδων με το επιχείρημα ότι δεν βρέθηκε τραπεζικό έμβασμα απευθείας από τη Novartis. Η ίδια Πράξη καταγράφει την αυτοπρόσωπη παρέμβαση του τότε Υπουργού στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων της 1ης και 2ας Αυγούστου 2013 προς επιβολή αυξήσεων, τις αυξήσεις σε 267 σκευάσματα με τα Δελτία Τιμών της 6-8-2013 και 28-9-2013, για τις οποίες οι εισηγήσεις του ΕΟΦ και τα πρακτικά της Επιτροπής «δεν βρέθηκαν», τα 77 σκευάσματα του δελτίου της 28-9-2013 που «δεν έχουν ελεγχθεί από την ΕΤΦ», την καθυστέρηση τιμολόγησης των ανταγωνιστικών του Gilenya σκευασμάτων Aubagio και Tecfidera επί 11 και 9 μήνες, την ένταξη των Ultibro και Xoterna στη Θετική Λίστα με δαπάνη 6.202.775 ευρώ του ΕΟΠΥΥ εντός δωδεκαμήνου, και τα έτοιμα σχέδια υπουργικών αποφάσεων που αποστέλλονταν στο γραφείο του Υπουργού από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ν. Μανιαδάκη, ο οποίος ουδέποτε διορίστηκε στο Υπουργείο. Η Πράξη δέχθηκε ακόμη ότι «δεν προκύπτει κάποια σύνδεση του Α. Γεωργιάδη» με τα εικονικά τιμολόγια της διαφημιστικής MMS Communications, προς την οποία η Novartis κατέβαλε 12.302.578 ευρώ την περίοδο 2012-2016. Το γραπτό μήνυμα για τη διαφήμιση μέσω Φρουζή είναι ακριβώς αυτή η σύνδεση.

Β. Η παρακολούθηση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος

Κατά τα δημοσιεύματα του 2024 και του 2026 και την επίσημη ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Εισαγγελέας Εφετών Χρήστος Μπαρδάκης, Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάιο του 2023, τελούσε υπό άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του από την ΕΥΠ, για «λόγους εθνικής ασφάλειας», από την 1-6-2020 έως τις 12-6-2022, δυνάμει δώδεκα διαδοχικών εισαγγελικών διατάξεων, και συγκαταλέγεται στα 92 πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν με το Predator. Το διάστημα αυτό καλύπτει πλήρως τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για τον Άδ. Γεωργιάδη, τη σύνταξη των πορισματικών αναφορών του Δεκεμβρίου 2021 και την έκδοση της Πράξης Αρχειοθέτησης. Ουδεμία αρχή έχει έως σήμερα ερευνήσει εάν η παρακολούθηση του επικεφαλής της Εισαγγελίας που χειριζόταν τις δικογραφίες Novartis συνδέεται με τον χειρισμό τους, ποιος είχε πρόσβαση στο προϊόν της και εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε. Δικαστικός λειτουργός που τελεί υπό παρακολούθηση είναι εξ αντικειμένου εκβιάσιμος, ανεξαρτήτως του εάν πράγματι εκβιάστηκε.

Γ. Η φορολογική διάσταση

Κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κάθε προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 33%. Η ίδια η Εισαγγελική Αρχή παρέπεμψε τα ευρήματα στη σφαίρα των «φορολογικών παραβάσεων». Παρήλθαν τεσσεράμισι έτη. Ουδέν στοιχείο υπάρχει περί έκδοσης εντολής ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου ή προστίμων. Κατά το άρθρο 37 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η πενταετία για τα έτη 2016, 2017 και 2018 έληξε ενώ η Πράξη ήταν ήδη διαθέσιμη στις δημόσιες αρχές, η δε δεκαετής προθεσμία για το έτος 2015 λήγει στις 31-12-2026. Κάθε ημέρα αδράνειας ισοδυναμεί με οριστική απώλεια δημοσίων εσόδων.

Δ. Η απώλεια των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Novartis

Στις ΗΠΑ, με τη Συμφωνία Αναστολής Δίωξης της 25-06-2020, η Novartis Hellas κατέβαλε ποινή 225 εκατομμυρίων δολαρίων και η Novartis AG επιπλέον 112,8 εκατομμύρια δολάρια στην SEC, για πράξεις που τελέστηκαν στην Ελλάδα εις βάρος του ελληνικού συστήματος υγείας. Η Ολομέλεια του ΝΣΚ, με πρακτικό που δημοσιοποιήθηκε στις 7-1-2021, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ έξι ενεργειών, ήτοι αγωγών κατά της Novartis Hellas, διαβίβασης των στοιχείων για φορολογικές και άλλες παραβάσεις, εξέτασης του αποκλεισμού της εταιρείας από τις δημόσιες συμβάσεις, αιτήματος προς τις ΗΠΑ για το σύνολο των στοιχείων, επιδίωξης είσπραξης των απαιτήσεων και πρόσκλησης της εταιρείας σε εξωδικαστική επίλυση. Στις 10-05-2022 ο τότε Υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης, συγκρότησε «Επιτροπή Διαπραγμάτευσης» υπό τον Εφέτη Παναγιώτη Καρακωνσταντή, αποσπασμένο επί χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ανήγγειλε τον διορισμό δικηγορικής εταιρείας στις ΗΠΑ. Είκοσι οκτώ ημέρες αργότερα, στις 7-6-2022, το Ελληνικό Δημόσιο, διά οκτώ λειτουργών του ΝΣΚ, άσκησε αγωγή κατά της Novartis Hellas αποκλειστικά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ύψους 214 εκατομμυρίων ευρώ, με ιστορική βάση μόνο την αμερικανική Συμφωνία, χωρίς κανένα αίτημα για την υλική ζημία από τις υπερτιμολογήσεις. Με την υπ’ αριθμ. 1329/2025 απόφασή του (8-5-2025), το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη λόγω πλήρους αοριστίας, διότι «ελλείπουν ειδικές αναφορές σε συγκεκριμένες πράξεις δωροδοκίας», στα υποκείμενά τους και στα ωφελήματα, και καταδίκασε το Δημόσιο στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης. Το κενό που κατέστησε το δικόγραφο απαράδεκτο είναι ακριβώς εκείνο που η εντολή του ΝΣΚ για αίτημα προς τις ΗΠΑ αποσκοπούσε να καλύψει και το οποίο, εξάλλου, εμπεριεχόταν στις ίδιες τις ελληνικές ποινικές δικογραφίες. Κατά τις εκθέσεις 6-K της Novartis AG προς την SEC, το Δημόσιο άσκησε έφεση τον Οκτώβριο του 2025 και ο ΕΟΠΥΥ αυτοτελή αγωγή τον Ιούνιο του 2025, ύψους περίπου 229 εκατομμυρίων ευρώ. Ουδέν από αυτά έχει ανακοινωθεί από ελληνική πλευρά. Για τον e-ΕΦΚΑ και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ ουδεμία ενέργεια είναι γνωστή, ενώ η πενταετία από τη δημοσιοποίηση της Συμφωνίας συμπληρώθηκε στις 25-6-2025. Η έφεση δεν θεραπεύει την αοριστία, δεδομένου ότι κατά το άρθρο 526 ΚΠολΔ απαγορεύεται η μεταβολή της βάσης της αγωγής στον δεύτερο βαθμό, και σε περίπτωση τελεσίδικης απόρριψης η διακοπή της παραγραφής εξανεμίζεται αναδρομικά, εκτός εάν ασκηθεί νέα αγωγή εντός εξαμήνου (άρθρο 263 ΑΚ).

Ε. Ο «προστατευόμενος μάρτυρας» Νικόλαος Μανιαδάκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Νικόλαος Μανιαδάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατέθεσε στις 3-1-2018 ενόρκως, ως προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Ιωάννης Αναστασίου», ενώπιον της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς, καταμηνύοντας ψευδώς τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά για δωροληψία. Καταδικάσθηκε πρωτοδίκως (3153/8-12-2022) και κατ’ έφεση (Εφετείο Αθηνών 1728, 1937/2025) για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση, σε φυλάκιση δώδεκα μηνών για κάθε πράξη. Με την υπ’ αριθμ. 1357/2025 απόφαση του Αρείου Πάγου (14-11-2025) αναιρέθηκε μόνον η καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση, για τυπικό λόγο. Οι καταδίκες για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση είναι αμετάκλητες. Στο ακροατήριο ο ίδιος παραδέχθηκε ότι όσα κατέθεσε ήταν ψευδή και ζήτησε συγγνώμη, συκοφαντώντας παράλληλα τους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη. Κατά το άρθρο 16 παρ. 6 του Συντάγματος οι καθηγητές των ΑΕΙ παύονται με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 88 παρ. 4, δηλαδή τις προϋποθέσεις παύσης των δικαστικών λειτουργών, μεταξύ των οποίων η ποινική καταδίκη. Κατά τα άρθρα 44 παρ. 1 περ. ε΄ και 72 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 4938/2022), δικαστικός λειτουργός που καταδικάζεται αμετάκλητα για ψευδή κατάθεση ή ψευδή καταμήνυση παύεται υποχρεωτικά. Κατά τον ν. 4957/2022 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Φ.ΠΕΙΘ/136992/Ζ2/4-11-2022, οι αμετάκλητες καταδίκες μελών ΔΕΠ πέμπονται αμελλητί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ (άρθρο 193 παρ. 1), οι καταδικαστικές αποφάσεις θεμελιώνουν υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης εντός μηνός (άρθρο 182 παρ. 3), η δίωξη γνωστοποιείται στον Υπουργό Παιδείας για την εξέταση του μέτρου της αποχής (άρθρα 181 παρ. 7 και 194 παρ. 3) και η παράλειψη άσκησης της πειθαρχικής αρμοδιότητας συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 177 παρ. 2 περ. ια΄). Δέκα μήνες μετά το αμετάκλητο, ο κ. Μανιαδάκης εξακολουθεί να υπηρετεί με πλήρεις αποδοχές, να εμφανίζεται δημοσίως ως Καθηγητής του Ιδρύματος και, κατά τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδεμία υπηρεσιακή ή πειθαρχική συνέπεια έχει επέλθει. Παράλληλα, κατά το άρθρο 114 παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και οι γραμματείς των δικαστηρίων υποχρεούνται να ανακοινώνουν αμέσως στην προϊσταμένη αρχή κάθε ποινική δίωξη και κάθε καταδικαστική απόφαση. Δεν είναι γνωστό εάν τούτο έγινε.

ΣΤ. Η σύγκρουση συμφερόντων του Υπουργού Υγείας

Ο νυν Υπουργός Υγείας είναι το πρόσωπο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία ΑΒΜ ΕΟΕ Δ 42/2021, της οποίας ζητήθηκε η ανάσυρση, το πρόσωπο που κατέθεσε ένορκη βεβαίωση υπέρ του Ν. Μανιαδάκη και ο Υπουργός που εποπτεύει τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ, φορείς των αξιώσεων κατά της Novartis.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται:

Ο κ. Πρωθυπουργός, ως εποπτεύοντας την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

1. Για ποιους «λόγους εθνικής ασφάλειας» ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστος Μπαρδάκης τέθηκε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ επί δύο έτη, ενόσω χειριζόταν τις δικογραφίες Novartis, ποιος ζήτησε και ποιος ενέκρινε την παρακολούθηση, ποια πρόσωπα είχαν πρόσβαση στο προϊόν της και εάν αυτό διαβιβάστηκε σε οποιονδήποτε εκτός ΕΥΠ;

2. Έχει ενημερωθεί ο ίδιος, κατά τη διαδικασία του ν. 5002/2022, για την άρση του απορρήτου του και τους λόγους της; Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός, με εκκρεμείς ενώπιόν του δικογραφίες κατά μελών της Κυβέρνησης, τελούσε υπό παρακολούθηση;

3. Γνώριζε ο Πρωθυπουργός ή το Γραφείο του την επιλογή να μην περιληφθεί στην από 7-6-2022 αγωγή του Δημοσίου κατά της Novartis Hellas ούτε ένα ευρώ υλικής ζημίας, και καμία αναφορά περί υπερτιμολόγησης; Δεσμεύεται η Κυβέρνηση για την άμεση άσκηση νέας, πλήρους αγωγής για το σύνολο της ζημίας του Δημοσίου, του ΕΟΠΥΥ, του e-ΕΦΚΑ και των νοσοκομείων;

Ο κ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

4. Ποιος Υπουργός, με ποια έγγραφη εντολή και με ποια αιτιολογία καθόρισε το αντικείμενο της από 7-6-2022 αγωγής αποκλειστικά σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς αξίωση για την υλική ζημία από την τιμολόγηση των ετών 2013-2014, την καθυστέρηση τιμολόγησης των ανταγωνιστικών του Gilenya σκευασμάτων και την ένταξη των Ultibro και Xoterna στη Θετική Λίστα;

5. Ασκήθηκε έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 1329/2025 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πότε, με ποιον αριθμό κατάθεσης, με ποιους λόγους και ποια δικάσιμος έχει ορισθεί; Έχει προετοιμασθεί νέα, πλήρως ορισμένη αγωγή ώστε να ασκηθεί σε κάθε περίπτωση εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 263 ΑΚ, και με ποιο αντικείμενο;

6. Ποιες από τις έξι ενέργειες που γνωμοδότησε ομόφωνα η Ολομέλεια του ΝΣΚ εκτελέστηκαν, πότε, από ποιο όργανο και με ποιο αποτέλεσμα; Ειδικώς, απεστάλη προς τις αρχές των ΗΠΑ αίτημα παροχής του συνόλου των στοιχείων της υπόθεσης, πότε, τι απάντηση ελήφθη, ποιο υλικό περιήλθε στο Δημόσιο και για ποιον λόγο δεν ενσωματώθηκε στο αγωγικό δικόγραφο;

7. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση ή ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη κατά των λειτουργών του ΝΣΚ που συνέταξαν το απορριφθέν δικόγραφο (άρθρα 89 επ. ν. 4831/2021); Διαβιβάστηκε ο φάκελος στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς καταλογισμό της δημοσιονομικής ζημίας; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

8. Εξετάστηκε ο αποκλεισμός της Novartis Hellas από τις δημόσιες συμβάσεις κατ’ άρθρο 73 του ν. 4412/2016, όπως γνωμοδότησε το ΝΣΚ, και ποιο υπήρξε το πόρισμα; Πόσες συμβάσεις, διαπραγματεύσεις τιμών και εντάξεις σκευασμάτων της εταιρείας έχουν λάβει χώρα με φορείς του Δημοσίου από την 25-6-2020;

9. Διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ η Πράξη Αρχειοθέτησης της 24-1-2022 με την έκθεση της Ειδικής Επιστήμονος και τις εκθέσεις της Οικονομικής Αστυνομίας, από ποια αρχή και πότε; Εκδόθηκε εντολή ελέγχου για τα φορολογικά έτη 2013 έως 2018 ως προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, την σύζυγό του και τις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕ», «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», από ποια υπηρεσία και σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Αξιολογήθηκε ο κίνδυνος παραγραφής και ποια έτη θεωρεί η ΑΑΔΕ παραγεγραμμένα; Εάν δεν διενεργήθηκε έλεγχος, ποιο όργανο το αποφάσισε και με ποια αιτιολογία;

Ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης

10. Απεστάλη, διά του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής, αίτημα δικαστικής συνδρομής προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για τον πλήρη φάκελο της Novartis Hellas, συμπεριλαμβανομένων της Συμφωνίας της 25-6-2020 με το συνημμένο Statement of Facts και των αναφορών των μαρτύρων του 2016; Πότε και με ποιο αποτέλεσμα;

11. Ποια δικηγορική εταιρεία των ΗΠΑ διορίστηκε, κατά την αναγγελία της 13-5-2022, με ποια απόφαση και διαδικασία, με ποια αμοιβή, με ποιο αντικείμενο εντολής, ποια παραδοτέα παρέδωσε και πού τηρούνται;

12. Η «Επιτροπή Διαπραγμάτευσης» της υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 26220/10-5-2022 απόφασης, της οποίας Πρόεδρος ορίστηκε Εφέτης αποσπασμένος στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεδρίασε; Πόσες φορές, με ποια σύνθεση, ποια πρακτικά συντάχθηκαν, απηύθυνε πρόσκληση στην εταιρεία, ποιο υπήρξε το πόρισμά της και εάν υφίσταται ακόμη;

13. Ανακοινώθηκαν, κατ’ άρθρο 114 παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής η ποινική δίωξη και οι υπ’ αριθμ. 3153/2022, 1728 και 1937/2025 και 1357/2025 καταδικαστικές αποφάσεις κατά του Ν. Μανιαδάκη, από ποια εισαγγελία ή γραμματεία, πότε και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου; Υπάρχει εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανακοίνωση διώξεων και καταδικών μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ; Προτίθεται το Υπουργείο, από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, να ρυθμίσει ρητά την υποχρέωση αυτή, όπως έπραξε για τους φοιτητές με το άρθρο 85 του ν. 5224/2025;

14. Ο Χρήστος Μπαρδάκης, αφού ενημερώθηκε επισήμως από την ΑΠΔΠΧ για τη στοχοποίησή του, ανήγγειλε την αυτεπαγγέλτως διωκόμενη πράξη σε εισαγγελική αρχή ή στον Υπουργό Δικαιοσύνης; Εξετάστηκε ποτέ ως μάρτυρας από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην έρευνα για τις υποκλοπές, η οποία θα ανοίξει εκ νέου κι εξ αυτού του λόγου;

Ο κ. Υπουργός Υγείας, με την επισήμανση της ενότητας ΣΤ

15. Έχει προσδιοριστεί, από ποια υπηρεσία, με ποια μεθοδολογία και με ποιο αποτέλεσμα, η υλική ζημία του Δημοσίου, του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων από τις υπερτιμολογήσεις της περιόδου 2012-2016, τις αυξήσεις σε 267 σκευάσματα με τα Δελτία Τιμών της 6-8-2013 και 28-9-2013, την καθυστέρηση τιμολόγησης των Aubagio και Tecfidera και την ένταξη των Ultibro και Xoterna στη Θετική Λίστα, στην οποία ρητώς επιφυλάχθηκε το Υπουργείο κατά την αναγγελία της 13-5-2022;

16. Ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο, η ιστορική βάση, το αιτούμενο ποσό και η πορεία της αγωγής που άσκησε ο ΕΟΠΥΥ τον Ιούνιο του 2025; Αφορά υλική ζημία ή μόνον χρηματική ικανοποίηση; Έχουν ασκήσει αγωγές τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχει διακοπεί η παραγραφή των αξιώσεών τους; Εάν όχι, ποιο όργανο αποφάσισε την αδράνεια;

17. Τι απέγιναν οι εισηγήσεις του ΕΟΦ της 27-5-2013, 4-6-2013 και 1-8-2013 και τα πρακτικά της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Αυγούστου 2013, τα οποία μνημονεύονται στα «έχοντας υπόψη» των υπουργικών αποφάσεων και δεν βρέθηκαν ούτε στο Υπουργείο ούτε στον ΕΟΦ; Διενεργήθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για την απώλειά τους; Ελέγχθηκαν ποτέ τα 77 σκευάσματα του δελτίου της 28-9-2013 που «δεν έχουν ελεγχθεί από την ΕΤΦ»;

18. Με ποια ιδιότητα και με ποια διοικητική πράξη ο Ν. Μανιαδάκης απέστελλε, από 22-12-2013 έως 4-6-2014, σχέδια υπουργικών αποφάσεων τιμολόγησης στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, ενώ, κατά την Πράξη Αρχειοθέτησης, δεν περιλαμβάνεται στα 53 πρόσωπα που υπηρέτησαν στο Υπουργείο την περίοδο 2010-2014 και γι’αυτό και μόνον απαλλάχθηκε με Βούλευμα, αμιγώς για τυπικούς λόγους;

19. Δεσμεύεται ο Υπουργός Υγείας ότι θα απόσχει, κατ’ άρθρο 7 του ν. 2690/1999, από κάθε χειρισμό που αφορά τις αξιώσεις κατά της Novartis, την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, τον ΕΟΠΥΥ και τον ΕΟΦ ως προς την υπόθεση αυτή; Σε ποιον Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό θα ανατεθεί ο χειρισμός;

Η κ. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

20. Έλαβε το Υπουργείο, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή, γνωστοποίηση της ποινικής δίωξης, της πρωτόδικης, της εφετειακής ή της αμετάκλητης καταδίκης του Ν. Μανιαδάκη, κατ’ άρθρο 181 παρ. 7 του ν. 4957/2022 ή άλλως; Πότε και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου;

21. Έχει διαβιβαστεί η αμετάκλητη καταδίκη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ κατ’ άρθρο 193 παρ. 1; Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εντός της μηνιαίας προθεσμίας του άρθρου 182 παρ. 3; Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση; Εάν όχι, ποια είναι η θέση του Υπουργείου για την τήρηση της εγκυκλίου Φ.ΠΕΙΘ/136992/Ζ2/4-11-2022 από το Ίδρυμα και ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει, δεδομένου ότι η παράλειψη άσκησης της πειθαρχικής αρμοδιότητας συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 177 παρ. 2 περ. ια΄);

22. Προτίθεται η Υπουργός να ασκήσει την αρμοδιότητα του άρθρου 194 παρ. 3 του ν. 4957/2022 και να θέσει τον Ν. Μανιαδάκη σε αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του έως την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και πότε;

23. Κατέχει σήμερα ο Ν. Μανιαδάκης θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέλους εκλεκτορικών σωμάτων ή συλλογικών οργάνων, ή επιστημονικού υπευθύνου έργων του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος; Ποιες αποδοχές και ποιες αμοιβές από τον ΕΛΚΕ και τα ΠΜΣ έχει λάβει από την 14-11-2025 και εντεύθεν;

24. Πόσα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 και σε πόσες περιπτώσεις επιβλήθηκε οριστική παύση; Θεωρεί το Υπουργείο ότι το άρθρο 193 του ν. 4957/2022 εφαρμόζεται στην πράξη ή παραμένει ανενεργό;

Η κ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

25. Έχει ασκήσει ο e-ΕΦΚΑ αγωγή κατά της Novartis Hellas για τη ζημία των ασφαλιστικών ταμείων από τις υπερτιμολογήσεις, όπως γνωμοδότησε η Ολομέλεια του ΝΣΚ; Έχει διακοπεί η παραγραφή των αξιώσεών του; Εάν όχι, ποιο όργανο αποφάσισε την αδράνεια και με ποια αιτιολογία;

Αιτούμαστε την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων.

1. Το πλήρες πρακτικό-γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της υπόθεσης Novartis (Δεκέμβριος 2020, δημοσιοποίηση 7-1-2021), με τα έγγραφα που είχαν διαβιβασθεί σε αυτήν.

2. Τις έγγραφες εντολές των αρμοδίων Υπουργών προς το ΝΣΚ για την άσκηση της από 7-6-2022 αγωγής και για τον καθορισμό του αντικειμένου της, την ίδια την αγωγή και την από 23-3-2023 παρεμπίπτουσα αγωγή, καθώς και κάθε εισήγηση ή σημείωμα του ΝΣΚ ή του Υπουργείου Υγείας για το εάν θα περιληφθεί αξίωση υλικής ζημίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 1329/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την ασκηθείσα έφεση με την έκθεση κατάθεσής της και το τυχόν νέο αγωγικό δικόγραφο με την έκθεση κατάθεσής του.

4. Την από Ιουνίου 2025 αγωγή του ΕΟΠΥΥ κατά της Novartis Hellas με την έκθεση κατάθεσής της, κάθε αγωγή του e-ΕΦΚΑ και νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάθε πράξη διακοπής παραγραφής, ή βεβαίωση περί μη άσκησης.

5. Το αίτημα δικαστικής συνδρομής ή διοικητικής συνεργασίας προς τις αρχές των ΗΠΑ για το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης Novartis Hellas, την απάντησή τους και το τυχόν διαβιβασθέν υλικό, ή βεβαίωση ότι αίτημα δεν απεστάλη.

6. Την απόφαση ανάθεσης στη δικηγορική εταιρεία των ΗΠΑ, τη σύμβαση, τα παραδοτέα της και τα παραστατικά καταβολής της αμοιβής της.

7. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 26220/10-5-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας, το σύνολο των πρακτικών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, την τυχόν πρόσκληση προς την εταιρεία και την απάντησή της, το πόρισμα της Επιτροπής, ή βεβαίωση ότι δεν συνεδρίασε, καθώς και την τυχόν πράξη λύσης της και τα στοιχεία αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών της.

8. Τα πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΣΟΕΛ και του ΕΟΠΥΥ για την τιμολόγηση των ετών 2013-2014, τα Δελτία Τιμών της 6-8-2013 και 28-9-2013, τα σκευάσματα Gilenya, Aubagio, Tecfidera, Ultibro και Xoterna και τον προσδιορισμό της ζημίας, καθώς και τις εισηγήσεις του ΕΟΦ και τα πρακτικά της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων για τα ως άνω Δελτία, ή βεβαίωση της απώλειάς τους και το τυχόν πόρισμα ένορκης διοικητικής εξέτασης για αυτήν.

9. Τα έγγραφα διαβίβασης της Πράξης Αρχειοθέτησης της 24-1-2022 και των εκθέσεων ελέγχου προς την ΑΑΔΕ, την τυχόν εντολή ελέγχου και τα διαδικαστικά στοιχεία του ελέγχου (υπηρεσία, ημερομηνία, στάδιο), τηρουμένου του άρθρου 21 του ν. 5104/2024, καθώς και την απάντηση της ΑΑΔΕ στην από 8-9-2026 αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

10. Τα έγγραφα με τα οποία εισαγγελικές αρχές ή γραμματείες δικαστηρίων ανακοίνωσαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την ποινική δίωξη και τις καταδικαστικές αποφάσεις κατά του Ν. Μανιαδάκη, τα έγγραφα του Πρύτανη προς το Υπουργείο Παιδείας κατ’ άρθρα 181 παρ. 7 και 193 παρ. 1 του ν. 4957/2022, τη διαβίβαση προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ, την τυχόν εισήγηση ή απόφαση του άρθρου 194 παρ. 3, και την απάντηση του Πρύτανη και τις αποφάσεις της Συγκλήτου επί της από 8-9-2026 αίτησης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

11. Πίνακα των θέσεων ευθύνης (ΠΜΣ, εκλεκτορικά σώματα, συλλογικά όργανα, έργα ΕΛΚΕ) που κατέχει ο Ν. Μανιαδάκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των αποδοχών και αμοιβών του από 14-11-2025.

12. Πίνακα των παραπομπών μελών ΔΕΠ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ λόγω ποινικής καταδίκης και των επιβληθεισών ποινών από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

13. Κάθε έγγραφο ενημέρωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστου Μπαρδάκη, την ενημέρωσή του κατά τον ν. 5002/2022 και την τυχόν αναγγελία της πράξης από τον ίδιο, άλλως με τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

14. Πίνακα των συμβάσεων, διαπραγματεύσεων τιμών και αποφάσεων ένταξης σκευασμάτων της Novartis Hellas με φορείς του Δημοσίου από την 25-6-2020, καθώς και κάθε εισήγηση ή απόφαση για τον αποκλεισμό της κατ’ άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

Συνημμένα. Τα από 8-9-2026 πέντε έγγραφα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ήτοι η αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας ΑΒΜ ΕΟΕ Δ 42/2021, η αίτηση προς την ΑΑΔΕ, η εξώδικη δήλωση προς τους Υπουργούς και τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, η αίτηση προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η αναφορά προς τους Εισαγγελείς.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Πολάκης Παύλος

Ακρίτα Έλενα

Ακριώτου Θεδώρα

Αμανατίδης Γιάννης

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρενα

Καριπίδης Ιωάννης

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νίκος

και

Μάλαμα Κυριακή».