Το μήνυμα της Κατερίνας Καραβάτου για τα 15α γενέθλια της κόρης της.

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η κόρη της Κατερίνας Καραβάτου, με την παρουσιάστρια να προχωρά σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη σε εκείνη.

Συγκεκριμένα, η κόρη της, Αέλια κλείνει σήμερα τα 15 της χρόνια και η Κατερίνα Καραβάτου της χάρισε δημόσια τις πιο θερμές ευχές της.

Στην ανάρτηση που έκανε, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, προφυλάσσοντας, όπως συνηθίζει, την ιδιωτικότητα της κόρης της, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο πρόσθεσε:

«Το υπέροχο κορίτσι μου γίνεται σήμερα 15 χρονών. Ένα κορίτσι μοναδικό, τρυφερό, σκεπτόμενο, ευαίσθητο και παράλληλα αποφασιστικό, με άποψη, με γνώσεις για τον άνθρωπο από τότε που ήταν ένα μικρό παιδί. Ένα κορίτσι που ξέρει τι θέλει και δε φοβάται να το πει.

Ένα κορίτσι που έχει όλες τις αγωνίες της γενιάς της και τη θέληση να καταλάβει τον κόσμο. Ένα κορίτσι που έχει την εξυπνάδα να θέλει να μαθαίνει αλλά μπορεί να είναι και ο πιο απρόσμενος δάσκαλος.

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Κορίτσι μου, Αέλια μου, εύχομαι να είμαι αρκετή για σένα. Είσαι για μένα - μαζί με τον αδερφό σου- ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή. Σε λατρεύω. Αέλια μου, να γελάς».

{https://www.instagram.com/p/DdRAP-CIwOx/?hl=el}