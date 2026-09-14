Η αγωγή του Μαμντάνι κατά της κυβέρνησης Τραμπ αφορά τις επικείμενες αλλαγές στον λεγόμενο κανόνα περί «δημόσιου βάρους».

Αγωγή κατέθεσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και 21 ακόμα πολιτείες κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για άδικη στόχευση μεταναστών.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο συνασπισμός των πολιτειών, ανάμεσά τους και η Νέα Υόρκη, υπέβαλαν αγωγή με τον ισχυρισμό ότι ο νέος νόμος της κυβέρνησης Τραμπ θα επέτρεπε πιο εύκολα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αρνείται τη χορήγηση πράσινης κάρτας και βίζας σε μετανάστες με βάση τη χρήση δημόσιων παροχών από αυτούς.

Η κίνηση αυτή των πολιτειών είναι η πιο σκληρή απάντηση του Μαμντάνι προς τις αποφάσεις του Τραμπ. Ο ίδιος είχε δεσμευθεί στην προεκλογική του καμπάνια πέρυσι ότι θα προστατεύσει τους μετανάστες από την σκληρή γραμμή Τραμπ.

Ουσιαστικά η αγωγή αφορά τις επικείμενες αλλαγές στον λεγόμενο κανόνα περί «δημόσιου βάρους». Πρόκειται για διάταξη της αμερικανικής μεταναστευτικής νομοθεσίας που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή άδειας μόνιμης διαμονής σε άτομο το οποίο, βάσει εκτίμησης, ενδέχεται να καταστεί εξαρτώμενο από την κρατική βοήθεια.

Από το δημαρχείο Νέας Υόρκης οι ανακοινώσεις

Με την αλλαγή στο νόμο, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την Παρασκευή, είναι πιθανό να καταστεί δυσκολότερο για πολλούς μετανάστες να αποκτήσουν άδεια μόνιμης διαμονής, εάν κάνουν χρήση ή θεωρηθεί ότι είναι πιθανό να χρειαστούν δημόσια βοηθήματα, όπως κουπόνια τροφίμων, το πρόγραμμα Medicaid ή κουπόνια στέγασης.

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Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και ο Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσαν τη νομική αυτή ενέργεια σε συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο τη Δευτέρα.

Οι πολιτείες στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι θα χάσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν οι μετανάστες, και ιδίως οι οικογένειες με μεικτό μεταναστευτικό καθεστώς, αποχωρήσουν από τα προγράμματα λόγω φόβου για τις επιπτώσεις.

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