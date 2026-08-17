«Θέλουν ο Νετανιάχου να χάσει, μην τους αφήσετε να κερδίσουν» γράφει η αφίσα.

Το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου «επιστράτευσε» τους ορκισμένους εχθρούς του, εκτός συνόρων, για την προεκλογική του αφίσα.

Στην αφίσα που απεικονίζεται στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ισραήλ απεικονίζονται ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

«Θέλουν ο Νετανιάχου να χάσει, μην τους αφήσετε να κερδίσουν» γράφει η αφίσα.

{https://x.com/netanyahu/status/2089008064422691026}

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουανάρτησε την εικόνα στον λογαριασμό του στο X ενώ λίγο αργότερα ανάρτησε και σχετικό βίντεο με δηλώσεις τους επαναλαμβάνοντας στη λεζάντα «Θέλουν ο Νετανιάχου να χάσει».

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{https://x.com/netanyahu/status/2089274657580966131}

Νετανιάχου Vs Μαμντάνι

Οι σχέσεις Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τον Χαμενεΐ και τον Κασέμ είναι γνωστές αλλά ως τελευταίος εχθρός του προστέθηκε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όταν ο Μαμντάνι προειδοποίησε ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου σε περίπτωση που πατήσει το πόδι του στην πόλη, με βάση το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού που έχει εκδώσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Αν και οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου, το ένταλμα σύλληψης σημαίνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι διεθνώς ύποπτος και ότι οι 124 χώρες μέλη σε όλον τον κόσμο έχουν υποχρέωση να τον συλλάβουν αν μπει στην επικράτειά τους.

Τον περασμένο μήνα, ο Μαμντάνι δήλωσε στους New York Times πως «Θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη. Είναι εγκληματίας πολέμου και έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Και αυτό που θα διαπιστώσετε είναι ότι πρόκειται για μια άποψη που υποστηρίζουν πολλοί αποκλειστικά και μόνο λόγω των όσων έχουν επιφέρει οι πράξεις του τα τελευταία χρόνια».

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε τονίσει τότε ότι έψαχνε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συλλάβει τον Νετανιάχου, ωστόσο αργότερα ξεκαθάρισε πως το ζήτημα ήταν εκτός δικαιοδοσίας του και κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσε να υπερασπιστεί τον φίλο του Νετανιάχου και να επέμεινε πως δεν πρόκειται να συλληφθεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμενα Εθνη κατηγόρησε τον Μαμντάνι για αντισημιτισμό και στήριξη στην Χαμάς ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι τα λόγια του δημάρχου της Νέας Υόρκης συστήνουν «ρητορική μίσους».

Παρά την αντιδικία με τον Μαμντάνι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε την 8η επίσκεψή του κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ στις ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Η σύλληψη του Νετανιάχου εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον ότι ήταν «υπεύθυνος για τα εγκλήματα πολέμου της λιμοκτονίας ως μέθοδο πολέμου και για σκόπιμη διεύθυνση επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού» στη Γάζα. Κατηγορείται επίσης για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με δολοφονίες, διώξεις και άλλες απάνθρωπες πράξεις από τουλάχιστον τις 8 Οκτωβρίου 2023 έως τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024». Ο Νετανιάχου από την πλευρα του επιμένει να αρνείται τους ισχυρισμούς και τους έχει χαρακτηρίσει «αντισημιτικούς».

Με πληροφορίες του Independent