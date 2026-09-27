Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Τους λόγους της απόφασης του να αποσυρθεί από τον αγώνα με το Ισραήλ για το UEFA Nations League εξήγησε ο τερματοφύλακας της Ιρλανδίας Γκάβιν Μπαζούνου. Ο 24χρονος τερματοφύλακας της Μπόλτον αποχώρησε από την αποστολή της Ιρλανδίας για τις αναμετρήσεις με το Ισραήλ στο Nations League, επικαλούμενος τις προσωπικές αρχές και πεποιθήσεις του.

Ο Μπαζούνου ξεκαθάρισε ότι η στάση του δεν στρέφεται εναντίον του ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας, αλλά συνδέεται με όσα συμβαίνουν στην περιοχή.

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«Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για καθέναν από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το επιτελείο του και τον ιρλανδικό λαό», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη, ωστόσο οι προσωπικές του πεποιθήσεις δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στα παιχνίδια απέναντι στο Ισραήλ.

«Η απόφασή μου βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική μου πεποίθηση ότι η θανάτωση αθώων ανθρώπων είναι λάθος», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως η θέση του αφορά «τις φρικαλεότητες που διαπράττονται στην περιοχή». Ο Ιρλανδός γκολκίπερ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένας άνθρωπος καλείται να υπερασπιστεί κάτι που θεωρεί μεγαλύτερο από τον ίδιο και πως πιστεύει ότι αυτή είναι μία από αυτές.

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Η απόφαση του Μπαζούνου δημιούργησε αναστάτωση στην αποστολή της Ιρλανδίας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ χωρίς τον 24χρονο τερματοφύλακα.

Nations League: Οι Ιρλανδοί θα παίξουν με μαύρα περιβραχιόνια κόντρα στο Ισραήλ

Τα ματς της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του Nations League, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, αφού το Σάββατο οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας ψήφισαν υπέρ της διεξαγωγής τους.

Το πρώτο, ματς ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας ήταν στον «αέρα» για αρκετές ώρες σήμερα. Μόλις 15 λεπτά πριν από τη συνέντευξη Τύπου της ιρλανδικής ομάδας, που είχε προγραμματιστεί για τις 10:15, ανακοινώθηκε η ακύρωσή της, προκαλώντας ερωτήματα για το αν θα ακυρώνονταν η αναμέτρηση.

Τελικά, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε ότι το ματς για το Nations League θα γίνει κανονικά. «Η ομοσπονδία πήρε αυτή την απόφαση έπειτα από διαβουλεύσεις με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν διάφορες απόψεις και η πλειοψηφία δήλωσε ότι τα ματς πρέπει να γίνουν. Η ομοσπονδία σέβεται τις απόψεις όλων των ποδοσφαιριστών και εκτιμά το επίπεδο ευαισθησίας σε σχέση με αυτές τις αναμετρήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Με μαύρα περιβραχιόνια οι ποδοσφαιριστές της Ιρλανδίας

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τελικά το απόγευμα του Σαββάτου, η ιρλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως οι διεθνείς της θα παίξουν με μαύρα περιβραχιόνια αύριο, για τις ζωές που έχουν χαθεί στη Γάζα. Επιπλέον θα προχωρήσουν και σε άλλες χειρονομίες, για παράδειγμα δεν θα κάνουν χειραψία με τους Ισραηλινούς ποδοσφαιριστές πριν από την έναρξη του ματς.

Ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε ότι νομικά και επαγγελματικά είναι υποχρεωμένοι να παίξουν κόντρα στο Ισραήλ αλλά παραδέχθηκε ότι η ομάδα του ήταν σχεδόν στα όρια.

«Κανένας δεν νιώθει άνετα να παίξει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν δύο επιλογές και οι δύο είναι δύσκολες και άσχημες. Είναι μια κατάσταση που δεν υπάρχει νικητής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε εάν κι άλλοι παίκτες του θα μποϊκοτάρουν το ματς, όπως ο Μπαζούνου, απέφυγε να απαντήσει ευθέως. «Δεν έχουμε καταλήξει για αυτό, αλλά το παιχνίδι θα γίνει. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζημιά», είπε.