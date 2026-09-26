Μια άκρως θεαματική είσοδο έκανε στην έναρξη της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26/9 η Άννα Βίσση, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν όσα συνέβησαν.
Στις 09:00 το βράδυ ακριβώς, τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στη γιγαντιαία σκηνή, κατεβαίνοντας από ψηλά. Φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, αποθεώθηκε από το πλήθος που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
{https://x.com/GerasimosLympe1/status/2103919662241140789}
Το μουσικό μέρος άνοιξε με το διαχρονικό «Το Αιγαίο», δίνοντας αμέσως το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι. Αμέσως μετά, η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με το «Αγάπη Υπερβολική», με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες μαζί της τους στίχους «3 πράγματα...», μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια τεράστια, ενιαία λαοθάλασσα.
{https://x.com/GerasimosLympe1/status/2103921809599168639}
Η βραδιά στο ΟΑΚΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αποδεικνύοντας ότι ούτε ο καιρός στάθηκε ικανός να φρενάρει τη δυναμική της κορυφαίας Ελληνίδας σταρ.
Παρά τις αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες και τη βροχή που προηγήθηκε στην Αττική, ο κόσμος κατέκλυσε το στάδιο με αδιάβροχα και ομπρέλες από νωρίς, αρνούμενος να χάσει λεπτό από το μεγάλο υπερθέαμα. Τη σκυτάλη στο pre-show πήρε ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ Argy, ο οποίος ανέβασε τους παλμούς του κοινού με τις δυναμικές ηλεκτρονικές επιλογές του, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα παρά το ψιχάλισμα.