Πλήθος κόσμου μεταβαίνει στο γήπεδο για τη μεγάλη συναυλία.

Χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση μεταβαίνουν στο ΟΑΚΑ για την μεγάλη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου 26/9. Ήδη κάποιοι έχουν πάρει τις θέσεις τους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που αποφάσισαν να πάνε στο γήπεδο με το αυτοκίνητο τους.

Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ, με τους οδηγούς να πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή.

Η αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση του κόσμου οδήγησε και σε αλλαγές στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς. Ο ΗΣΑΠ θα παρατείνει τη λειτουργία του το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους θεατές που θα μετακινηθούν προς και από το ΟΑΚΑ.

Τα τελευταία δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

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Επιπλέον, το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού.