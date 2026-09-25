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Δείτε αναλυτικά τους αριθμούς που κληρώθηκαν σήμερα 25/9/26.

Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 80 εκατ. ευρώ, έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 7, 10, 29 και 30.

Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 10.

Στην σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 4 τυχερά δελτία της κατηγορίας (5+1) κερδίζουν από 627,920 ευρώ. Επίσης στην τρίτη κατηγορία (5+0) 13 δελτία κερδίζουν από 108,959 ευρώ.

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Η φορολογία των κερδών

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής*:

α) κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

β) κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

γ) κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

δ) κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

ε) κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

*Mετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του.