Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 80 εκατ. ευρώ, έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 7, 10, 29 και 30.
Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 10.
Στην σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 4 τυχερά δελτία της κατηγορίας (5+1) κερδίζουν από 627,920 ευρώ. Επίσης στην τρίτη κατηγορία (5+0) 13 δελτία κερδίζουν από 108,959 ευρώ.
Η φορολογία των κερδών
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής*:
α) κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
β) κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
γ) κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
δ) κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
ε) κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)
*Mετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του.