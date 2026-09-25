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Η απόδραση από την Ευελπίδων έγινε το βράδυ της Παρασκευής.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό ενός κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε κατά τη μεταγωγή του από την Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Κοδριγκτώνος και Αχαρνών, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 40χρονο, με καταγωγή από την Τυνησία, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 19:30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια.