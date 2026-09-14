Κρίσιμη η απολογία των δύο γιατρών – Στο τραπέζι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Στην Ευελπίδων έφτασαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει εάν τα στοιχεία της δικογραφίας δικαιολογούν τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο γιατροί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Η πιθανή αναβάθμιση της κατηγορίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την ποινική τους αντιμετώπιση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει οριστικοποιηθεί η αλλαγή του κατηγορητηρίου. Οι δικαστικές αρχές αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και την εικόνα που προκύπτει από τη μέχρι τώρα έρευνα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ανακριτική διαδικασία και στις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά τις απολογίες των δύο γιατρών.

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Υπόθεση Μαζωνάκη: Από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο;

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μετατροπής και αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος τους είναι πλέον οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αν και μέχρι το πρωί δεν είχε ασκηθεί σε βάρος τους συμπληρωματική δίωξη, τα στοιχεία που έχουν προκύψει δείχνουν πως είναι θέμα ωρών η αναβάθμιση της κατηγορίας περί θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, την οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει τους δύο κατηγορουμένους ακόμη και στη φυλακή, μετά την απολογία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να κρίνει αν θα πρέπει να αλλάξει επί το δυσμενέστερον η κατηγορία. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν αποκλείεται να ζητήσουν και πάλι προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.

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