Η συγκεκριμένη σκηνή είχε μείνει εκτός βιντεοκλίπ, γιατί δεν ταίριαξε στο μοντάζ. Κι όμως, έμεινε χαραγμένη στην καρδιά των συνεργατών του.

Ένα άγνωστο και ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο από το παρελθόν του Γιώργου Μαζωνάκη μοιράστηκε στο Instagram ο ελληνογερμανός κινηματογραφιστής Αλέξανδρος Σταματιάδης.

Πρόκειται για μια σκηνή από τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο για το τραγούδι «Θάλασσες», η οποία τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο μοντάζ, αλλά αποτυπώνει τη γλυκιά σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την αγαπημένη του σκυλίτσα, την Αρίθα.

Η Αρίθα, την οποία ο τραγουδιστής είχε αποκαλέσει ως την «μεγαλύτερη αγάπη» της ζωής του, έφυγε από τη ζωή σχεδόν έναν χρόνο πριν από τον δικό του απροσδόκητο θάνατο. Ο καλλιτέχνης δεν δημοσίευε απλώς κοινές τους στιγμές στα social media, αλλά την έπαιρνε συχνά μαζί του σε φωτογραφίσεις και γυρίσματα.

Το συγκεκριμένο πλάνο καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2024 σε μια ταβέρνα στα Φέρμα, στον νομό Λασιθίου της Κρήτης.

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