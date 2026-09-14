Νέα δεδομένα για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς – Εξετάζεται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μετατροπής και αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος τους είναι πλέον οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αν και μέχρι το πρωί δεν είχε ασκηθεί σε βάρος τους συμπληρωματική δίωξη, ωστόσο τα στοιχεία που έχουν προκύψει δείχνουν πως είναι θέμα ωρών η αναβάθμιση της κατηγορίας περί θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο την οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει τους δύο κατηγορουμένους ακόμη και στη φυλακή, μετά την απολογία τους.

Σύμφωνα με σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ προκειμένου να κρίνει αν θα πρέπει να αλλάξει επί το δυσμενέστερον η κατηγορία. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν αποκλείεται να ζητήσουν και πάλι προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.