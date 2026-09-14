Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί στις 21 Οκτωβρίου 2025, με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2026, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Με μεγάλη καθυστέρηση και σχεδόν έντεκα μήνες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Coca-Cola HBC έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA).

Η αρμόδια αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής, Competition Tribunal, ενέκρινε την απόκτηση από την Coca-Cola HBC του αποκλειστικού ελέγχου της CCBA, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής για μία από τις σημαντικότερες εξαγορές στην ιστορία του ομίλου.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί στις 21 Οκτωβρίου 2025, με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2026, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η έγκριση, πάντως, δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Competition Tribunal έδωσε το «πράσινο φως» υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με τη συναλλαγή.

Πριν από την απόφαση είχε προηγηθεί ακρόαση, στην οποία παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Competition Commission και των εμπλεκόμενων μερών. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του National Union of Food, Beverage, Wine, Spirit and Allied Workers, που εκπροσωπεί εργαζομένους της CCBA, καθώς και πρώην ιδιοκτήτες-οδηγοί, μεταξύ των οποίων πρώην συνεργάτες της Amalgamated Beverage Industries.

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Η σημασία της απόφασης είναι μεγάλη, καθώς αφορά μια συναλλαγή που αλλάζει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική εμβέλεια της Coca-Cola HBC.

Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Το τίμημα αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου 3,4 δισ. δολαρίων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της CCBA.

Παράλληλα, Coca-Cola HBC και The Coca-Cola Company έχουν συμφωνήσει σε μηχανισμό προαίρεσης για το υπόλοιπο 25% της CCBA, το οποίο θα εξακολουθήσει να κατέχει η αμερικανική πολυεθνική μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συναλλαγής. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα είτε της Coca-Cola HBC να αγοράσει είτε της The Coca-Cola Company να πουλήσει το συγκεκριμένο ποσοστό, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πλήρη κυριότητα της αφρικανικής εταιρείας από την Coca-Cola HBC.

Πρόκειται για κίνηση που αλλάζει δραστικά τον χάρτη του ομίλου. Η Coca-Cola Beverages Africa δραστηριοποιείται σε 14 αγορές της ηπείρου και αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των όγκων του συστήματος Coca-Cola που πωλούνται στην Αφρική.

Με την ενσωμάτωση της CCBA, η Coca-Cola HBC διευρύνει θεαματικά την παρουσία που είχε ήδη οικοδομήσει στην ήπειρο, αρχικά μέσω της Νιγηρίας, όπου δραστηριοποιείται από το 1951, και στη συνέχεια μέσω της Αιγύπτου, στην οποία επεκτάθηκε το 2022.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όμιλος αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην Αφρική και να αποκτήσει παρουσία σε αγορές που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου.

Σε οικονομικούς όρους, το νέο σχήμα αποκτά επίσης εντελώς διαφορετική κλίμακα. Με βάση τα pro forma στοιχεία του 2024 που είχαν παρουσιαστεί κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς, ο συνδυασμένος όμιλος θα είχε όγκους πωλήσεων 4 δισ. unit cases, έσοδα 14,1 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόθεση της Coca-Cola HBC να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στη Νότια Αφρική και συνολικά στην ήπειρο.