Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 MW.

Σε δεκαετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement – PPA) προχωρούν η Metlen και η Coca-Cola Τρία Έψιλον, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στον τομέα της πράσινης ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 MW, ο οποίος βρίσκεται στο Μικρό Περιβολάκι, στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα απορροφά το 100% της παραγόμενης ενέργειας, η οποία εκτιμάται σε περίπου 16,5 GWh ετησίως.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου Coca-Cola HBC για μηδενικές καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2040, η εταιρεία προμηθεύεται ήδη το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα εργοστάσιά της από ανανεώσιμες πηγές.

Μέσω της νέας συμφωνίας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον εξασφαλίζει, όπως επισημαίνεται, «υψηλότερης ποιότητας» πράσινη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ.

Από την πλευρά της, η Metlen διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ελληνική και τη διεθνή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με δραστηριότητα σε όλο το φάσμα ανάπτυξης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων ενεργειακών έργων.

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Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ

Στην Ελλάδα, το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ της Metlen που βρίσκεται σε λειτουργία ανέρχεται σε περίπου 0,5 GW. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ή βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης έργων συνολικής ισχύος 11,4 GW σε πέντε ηπείρους.

Παράλληλα, ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης της Metlen, μέσω του Integrated Utility, αναλαμβάνει τη διαχείριση και την εμπορική αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα εκπροσωπεί χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 2,2 GW στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.