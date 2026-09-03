Τον Σεπτέμβριο, το χώμα διατηρεί τη θερμότητα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή η ζέστη, σε συνδυασμό με τη δροσιά της ατμόσφαιρας και τις πρώτες βροχές, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να αναπτύξουν τα φυτά ισχυρό ριζικό σύστημα πριν μπει ο χειμώνας.

Τα πολυετή φυτά διατίθενται σε όλα τα σχήματα, χρώματα και μεγέθη, επιστρέφουν κάθε σεζόν ενώ, όσα σχηματίζουν τουφίτσες, σας δίνουν από καιρό σε καιρό ακόμα και δωρεάν νέους βλαστούς για μεταφύτευση.

Είτε θέλετε να καλύψετε ένα άδειο σημείο στο παρτέρι σας, είτε να προσθέσετε ένα εντυπωσιακό νέο λουλούδι, είτε απλώς να βάλετε λίγο πράσινο στο μπαλκόνι σας, υπάρχει ένα πολυετές φυτό για εσάς. Παρακάτω συγκεντρώσαμε πέντε δημοφιλείς ποικιλίες που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο απλές στην καλλιέργειά τους.

1. Γεράνι (Hardy Geraniums)

Αυτά τα ανθεκτικά φυτά εδαφοκάλυψης έχουν τόσο πολλές ευεργετικές ιδιότητες, που κάποιοι θα έλεγαν ότι κανένας κήπος δεν είναι πλήρης χωρίς αυτά.«Τα ανθεκτικά γεράνια είναι μια εξαιρετική επιλογή για φύτευση τον Σεπτέμβριο, καθώς το έδαφος είναι ακόμη ζεστό, αλλά ο πιο δροσερός καιρός σημαίνει ότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη του καλοκαιριού», λέει η Jo McGarry, ειδική στον σχεδιασμό πολυτελών κήπων στο Caragh Nurseries.

«Είναι αρκετά προσαρμοστικά και μόλις εγκατασταθούν, θα επιστρέφουν χρόνο με το χρόνο χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Η φύτευσή τους τώρα δίνει στις ρίζες άφθονο χρόνο να εγκατασταθούν πριν από τον χειμώνα».

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2. Εουχέρα (Heucheras)

Οι εουχέρες είναι μια δημοφιλής προσθήκη στον κήπο, επειδή το καλειδοσκοπικό τους φανταχτερό σχήμα και το φύλλωμά τους προσφέρουν χρώμα όταν τα ανθοφόρα φυτά έχουν πια μαραθεί.«Τα φύλλα τους κυκλοφορούν σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, από βαθύ μωβ έως φωτεινό πράσινο, οπότε μπορούν να διατηρήσουν το παρτέρι ενδιαφέρον», λέει η Jo.

«Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή εποχή για να τα βάλετε στο έδαφος επειδή το χώμα είναι ακόμα ζεστό, δίνοντάς τους άφθονο χρόνο να ριζώσουν πριν φτάσει ο πιο κρύος καιρός».

3. Ρουντμπέκια (Rudbeckias)

Οι ρουντμπέκιες – γνωστές και ως «μαυρομάτες Σουζάνες» (black-eyed susans) - αποτελούν βασικό στοιχείο για το τέλος της σεζόν, καθώς αναδεικνύονται πραγματικά όταν τα άλλα λουλούδια αρχίζουν να ξεθωριάζουν.«Οι ρουντμπέκιες είναι μια πολύ καλή επιλογή αν θέλετε να διατηρήσετε λίγο χρώμα στον κήπο μέχρι το φθινόπωρο», λέει η Jo. «Τα φωτεινά λουλούδια τους που μοιάζουν με μαργαρίτες μπορούν να συνεχίσουν να ανθίζουν όταν πολλά άλλα φυτά έχουν αρχίσει να μαραίνονται».

«Η φύτευσή τους τον Σεπτέμβριο δίνει στις ρίζες τους την ευκαιρία να εγκατασταθούν πριν από τον χειμώνα, ώστε να είναι έτοιμες να προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα την επόμενη χρονιά».

4. Σάλβια (Salvias)

«Οι σάλβιες είναι αγαπημένη επιλογή για τα ηλιόλουστα σημεία και ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή εποχή για να τις φυτέψετε», εξηγεί η Jo. «Το έδαφος είναι ακόμα ζεστό αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά παράλληλα αποφεύγετε τις πολύ θερμές και ξηρές συνθήκες του καλοκαιριού. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχουν φυτευτεί σε σημείο με καλή αποστράγγιση».

Μόλις εγκατασταθούν, είναι εξαιρετικά χαμηλής συντήρησης, χαρίζοντάς σας μικρά άνθη καθ' όλη τη διάρκεια των θερμότερων μηνών.

5. Πενστήμων (Penstemons)

Οι ρουντμπέκιες δεν είναι η μόνη καλή επιλογή για χρώμα στο τέλος της θερινής σεζόν. «Οι πενστήμονες είναι μια υπέροχη επιλογή αν θέλετε κάτι που θα συνεχίσει να ανθίζει μέχρι αργά μέσα στο έτος. Τα λουλούδια τους σε σχήμα τρομπέτας προσθέτουν λίγο ύψος στα παρτέρια και είναι επίσης εξαιρετικά για τους επικονιαστές», καταλήγει η Jo.

Πηγή: housebeautiful.com