Η ατάκα Πορτοσάλτε για την ταυτότητα φύλου ξεσήκωσε αντιδράσεις

Μια αναφορά του Άρη Πορτοσάλτε για την ταυτότητα φύλου κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής στον ΣΚΑΪ ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει αντιδράσεις κατά της τοποθέτησής του.

Με φόντο το ζήτημα που προέκυψε από την επιλογή «ακαθόριστο» για το φύλο στη φόρμα του ΕΟΠΥΥ, αλλά και την κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση για τα ζητήματα της woke ατζέντας, ο Άρης Πορτοσάλτε υποστήριξε ότι τα φύλα είναι δύο. «Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Αν κάποιος, κάποια, όποιος άνθρωπος κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον ρόλο του κράτους, επισημαίνοντας ότι στην κοινωνία συνυπάρχουν πολίτες που μπορεί να έχουν διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό τους. «Βεβαίως είναι μέλος της κοινωνίας μας και είναι πολίτης του κράτους μας. Το κράτος πρέπει να έχει άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο του ήταν αρκετό για να ξεσηκωθούν αντιδράσεις για την ταυτότητα φύλου και για το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό ενώ αρνητική είναι και η κριτική που δέχεται για το γεγονός της αυθαίρετης σύνδεσης ζητημάτων ταυτότητας φύλου με την ανάγκης συνδερίας σε ψυχίατρο.

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