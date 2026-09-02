Η απομάκρυνση των συντριμμιών καθυστέρησε εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δύο μήνες μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, τα συντρίμμια παραμένουν ακόμη στο σημείο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πλήρης διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης όσο και η επιστροφή των ιδιοκτητών στον χώρο.

Το οικόπεδο εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο, ενώ οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι των επτά διαμερισμάτων δεν μπορούν ακόμη να εισέλθουν για να αναζητήσουν και να παραλάβουν προσωπικά τους αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των συντριμμιών καθυστέρησε εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε οριστεί ποιος φορέας θα αναλάμβανε το συγκεκριμένο έργο.

Η καθυστέρηση αυτή έχει επηρεάσει άμεσα και την έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Οι δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να συντάξουν την τελική τους έκθεση όσο το οικόπεδο παραμένει καλυμμένο από τα συντρίμμια.

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Για την υπόθεση χρειάστηκε εισαγγελική παρέμβαση, με τον Δήμο Αθηναίων να ορίζεται τελικά ως ο αρμόδιος φορέας για την απομάκρυνση των μπαζών.

Χρηματοδότηση 835.000 ευρώ

Παράλληλα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 835.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων, οι εργασίες απομάκρυνσης αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί λύση και να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διαδικασία.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενοίκων και των ιδιοκτητών. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να μπουν στο εσωτερικό του οικοπέδου, καθώς ο χώρος θεωρείται επικίνδυνος και παραμένει αυστηρά αποκλεισμένος.

Υπάρχει επίσης και η υγειονομική διάσταση της υπόθεσης. Η παραμονή μεγάλου όγκου οικοδομικών υλικών και συντριμμιών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για την κατάσταση του χώρου.

Το οικόπεδο παραμένει περιφραγμένο από τον Δήμο Αθηναίων και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την Ελληνική Αστυνομία.

Δύο μήνες μετά την κατάρρευση, λοιπόν, η εικόνα στην οδό Αλκμήνης παραμένει σχεδόν ίδια.

Τα συντρίμμια εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, η έρευνα για τα ακριβή αίτια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι που έμεναν στην πολυκατοικία περιμένουν ακόμη να μπορέσουν να επιστρέψουν έστω και για να πάρουν ό,τι απέμεινε από τα προσωπικά τους αντικείμενα.

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