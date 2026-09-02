Ένιωσα ένα πολύ έντονο αίσθημα καψίματος. Μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνος, έντονος πόνος και στα δύο μου πόδια».

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας άνδρας όταν πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του για να πάει στον οδοντίατρο χτυπήθηκε από κεραυνό, χωρίς ωστόσο να πάθει κάτι!

Βιντεοληπτικό υλικό από κοντινή κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό.

{https://x.com/CollinRugg/status/2094918269245558996}

Ο Φάμι δήλωσε ότι περπατούσε στην Todt Hill Road, κοντά στην Windsor Road, την περασμένη Πέμπτη, όταν χτυπήθηκε από τον κεραυνό. Απείχε μόλις λίγα βήματα από το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να καταρρέει αμέσως μετά το χτύπημα. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ένιωσε ηλεκτρισμό σε όλο το σώμα του. «Ένιωσα ένα πολύ έντονο αίσθημα καψίματος. Μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνος, έντονος πόνος και στα δύο μου πόδια», δήλωσε. Ευτυχώς δεν έχασε τις αισθήσεις του. Κατάφερε να σηκωθεί και έσπευσε σε κοντινό σπίτι ζητώντας βοήθεια.

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«Άκουσα "βοήθεια, βοήθεια" οπότε έτρεξα στην πόρτα μου και τον είδα στο έδαφος», δήλωσε η Στεφανί Χόμαν, η οποία έσπευσε να τον βοηθήσει.

Ο Φάμι δεν υπέστη εγκαύματα, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε υπό παρακολούθηση όλη τη νύχτα και πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

Εργάζεται στο γραφείο της Νικόλ Μαλλιωτάκη

Ο Φάμι εργάζεται στο γραφείο της βουλευτή των ΗΠΑ Νικόλ Μαλλιωτάκη στο Staten Island. Η βουλευτής εξέδωσε τη Δευτέρα ανακοίνωση, εκφράζοντας την ανακούφισή της για το γεγονός ότι επέζησε.

«Είμαστε ευγνώμονες που ο Τόμας, μέλος του προσωπικού μου στο Κογκρέσο, είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του μετά το χτύπημα από κεραυνό την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ τον καλό Σαμαρείτη που έσπευσε να τον βοηθήσει, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Staten Island University Hospital που τον περιέθαλψε».

Ο Φάμι, ο οποίος δηλώνει άνθρωπος με βαθιά πίστη, είπε ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.

«Να εκτιμάς απλώς τη ζωή, να χαμογελάς και να παίρνεις πού και πού μια ανάσα καθαρού αέρα», δήλωσε.

Με πληροφορίες από nbcnewyork.com