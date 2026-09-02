Η Ryanair ζητά άμεση δράση από την ΕΕ μετά «τη νέα βλάβη στο ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας» - Καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Ryanair κάλεσε σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρύθμιση του προβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή τη «βλάβη σε εξοπλισμό του ελληνικού ATC», που σημειώθηκε χθες, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η βλάβη «προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν 37 πτήσεις της Ryanair και να επηρεαστούν σχεδόν 7.000 επιβάτες», ενώ οι καθυστερήσεις έφθασαν «έως και τις τρεις ώρες».

Πρόκειται, σύμφωνα με τη Ryanair, για την τέταρτη σοβαρή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) τους τελευταίους 12 μήνες, γεγονός που, όπως επισημαίνει, «αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν ολοένα και υψηλότερα τέλη εναέριας κυκλοφορίας, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών συνεχώς υποβαθμίζεται.

«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να εξακολουθούν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα εξαιτίας παρωχημένων και ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενων συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες», αναφέρει η Ryanair.

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«Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε σημείο που αγγίζει το παράλογο, καθώς πρόσφατα η ίδια η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας - εξοπλισμού που κανονικά θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος», προσθέτει στην σκληρή της ανακοίνωση η Ryanair.

Η Ryanair επικρίνει παράλληλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι, ενώ μιλά διαρκώς για ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, εξακολουθεί να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Εάν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι επιβάτες της Ευρώπης παρουσίαζαν τόσο κακές επιδόσεις, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθούν να μην λογοδοτούν, ενώ το κόστος το πληρώνουν οι επιβάτες», τονίζει.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να περιορίζεται στην έκδοση ανακοινώσεων και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες δικαιούνται ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση», προσθέτει.

«Οι επιβάτες έχουν φτάσει στα όριά τους»

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον, δήλωσε: «Η χθεσινή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί ακόμη μία απαράδεκτη διαταραχή που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις έως και τριών ωρών σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες. Πρόκειται πλέον για την τέταρτη σοβαρή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν κάθε χρόνο υψηλότερα τέλη εναέριας κυκλοφορίας, όμως οι υπηρεσίες που λαμβάνουν γίνονται όλο και χειρότερες.

»Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους ταξιδιώτες αυτή την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, ωστόσο το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παραμένει εντελώς απροετοίμαστο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, όπως αποδεικνύουν οι επανειλημμένες βλάβες στον εξοπλισμό που προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές και επηρεάζουν χιλιάδες επιβάτες.

»Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, όμως δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποδοτικό στις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα σε χιλιάδες επιβάτες.

»Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει μεταρρυθμίσεις στο προβληματικό ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να ζητήσει λογοδοσία από τους υπευθύνους. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες έχουν φτάσει στα όριά τους».