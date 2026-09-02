Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο βρεφών έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Δύο βρέφη μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα επαναφέρουν στη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του evima.gr τα δύο βρέφη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από αιφνίδιο τοκετό.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι γιατροί του Νοσοκομείου, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ωστόσο, τα δύο βρέφη δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.