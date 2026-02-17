Οι εξελικτικοί βιολόγοι εξηγούσαν αυτό το φαινόμενο με το λεγόμενο «μαιευτικό δίλημμα».

Σε σύγκριση με τα περισσότερα ζώα, τα ανθρώπινα μωρά φαίνονται εντυπωσιακά αβοήθητα. Ένα πουλάρι μπορεί να σταθεί μέσα σε ώρες, ενώ ένα μωρό χιμπατζή μπορεί σχεδόν αμέσως να κρατηθεί από τη μητέρα του. Αντίθετα, τα ανθρώπινα βρέφη δεν μπορούν ούτε να στηρίξουν το κεφάλι τους, ούτε να ρυθμίσουν καλά τη θερμοκρασία τους, ούτε να κινηθούν μόνα τους για πολλούς μήνες.

Για χρόνια, οι εξελικτικοί βιολόγοι εξηγούσαν αυτό το φαινόμενο με το λεγόμενο «μαιευτικό δίλημμα»: οι άνθρωποι εξελίχθηκαν με μεγάλο εγκέφαλο (άρα μεγάλο κεφάλι στο έμβρυο) αλλά και με στενή λεκάνη, επειδή περπατούν όρθιοι. Αυτό κάνει τη γέννα δύσκολη και οδηγεί στο να γεννιούνται τα μωρά πιο «νωρίς» στην ανάπτυξή τους απ’ όσο θα περιμέναμε.

Σύμφωνα με το forbes, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι δεν φταίει μόνο η λεκάνη, αλλά και τα ενεργειακά όρια της μητέρας. Η εγκυμοσύνη απαιτεί τεράστια ενέργεια και το σώμα της μητέρας έχει ένα φυσικό όριο στο πόσο μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη του εμβρύου. Έτσι, η γέννα μπορεί να συμβαίνει όταν οι ενεργειακές ανάγκες του εμβρύου ξεπερνούν τις δυνατότητες της μητέρας — όχι μόνο όταν το κεφάλι γίνεται πολύ μεγάλο.

Οι άνθρωποι θεωρούνται «δευτερογενώς ανώριμοι» κατά τη γέννηση: γεννιούνται πιο εξαρτημένοι σε σχέση με άλλα πρωτεύοντα. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία μετά τη γέννηση, κάτι που επιτρέπει στο περιβάλλον και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να επηρεάσουν έντονα τη νοητική εξέλιξη.

Αυτή η ανημποριά συνδέεται και με την κοινωνική φύση του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα μωρά σπάνια μεγαλώνουν μόνο από τη μητέρα· συχνά φροντίζονται από πατέρες, παππούδες, αδέλφια και άλλα μέλη της ομάδας. Αυτό ενίσχυσε την εξέλιξη ισχυρών κοινωνικών δεσμών, συναισθηματικής σύνδεσης και πολιτισμικής μετάδοσης γνώσης.

Τελικά, τα ανθρώπινα μωρά γεννιούνται τόσο ανήμπορα όχι από έναν μόνο λόγο, αλλά από συνδυασμό παραγόντων:

μεγάλο και ενεργειακά «ακριβό» εγκέφαλο

όρθια βάδιση

βιολογικά όρια της εγκυμοσύνης

κοινωνική συνεργασία

παρατεταμένη παιδική ηλικία και μάθηση

Με άλλα λόγια, η αρχική αδυναμία είναι το τίμημα για τις ικανότητες που αναπτύσσει αργότερα ο άνθρωπος — γλώσσα, επιστήμη, τέχνη και τεχνολογία. Είναι ένας εξελικτικός συμβιβασμός με τεράστιο όφελος.