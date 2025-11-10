Η αλλαντίαση είναι μια επικίνδυνη λοίμωξη για τα βρέφη για αυτό και διατάχθηκε άμεσα η ανάκληση των επίμαχων παρτίδων βρεφικού γάλακτος.

Ανακαλούνται παρτίδες βρεφικού γάλακτος στις ΗΠΑ καθώς όπως διαπίστωσε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων είναι σε εξέλιξη μια επιδημία αλλαντίασης που έχει επηρεάσει 13 βρέφη σε δέκα πολιτείες. Όλα τα παιδιά είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition. Οι αναφερόμενες πολιτείες είναι: Αριζόνα (1), Καλιφόρνια (2), Ιλινόι (2), Μινεσότα (1), Νιου Τζέρσεϊ (1), Όρεγκον (1), Πενσυλβάνια (1), Ρόουντ Άιλαντ (1), Τέξας (2) και Ουάσινγκτον (1).

Αυτό είναι το βρεφικό γάλα που ανακαλούνται παρτίδες του

Όλα τα βρέφη ηλικίας 16–157 ημερών νοσηλεύτηκαν λόγω αλλαντίασης. Η FDA ζήτησε από την εταιρεία ByHeart Inc. να προχωρήσει σε ανάκληση δύο συγκεκριμένων παρτίδων του βρεφικού γάλακτος ByHeart Whole Nutrition Infant formula που καταναλώθηκαν από τα βρέφη που νόσησαν:

Lot no. 206VABP/251261P2

Lot no. 206VABP/251131P2

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης«Μην χρησιμοποιείτε τις ανακληθείσες παρτίδες του ByHeart Whole Nutrition. Πετάξτε αμέσως το προϊόν και σημειώστε τα στοιχεία της παρτίδας πριν την απόρριψη.»

Βρεφική αλλαντίαση: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την θανατηφόρο δηλητηρίαση

Η αλλαντίαση σε βρέφη προκαλείται όταν σπόρια του βακτηρίου Clostridium botulinum φτάνουν στο έντερο του μωρού και παράγουν τοξίνη. Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν: δυσκολία στο τάισμα, αδύναμο ή αλλοιωμένο κλάμα, απώλεια μυϊκού τόνου, δυσκολία στην αναπνοή ή αναπνευστική ανακοπή σε σοβαρές περιπτώσεις.

Η αλλαντίαση είναι μια σοβαρή παραλυτική νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Clostridium botulinum, το οποίο παράγει την ισχυρότερη φυσική εξωτοξίνη και μπορεί να είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Το βακτήριο βρίσκεται συνήθως στο: χώμα, γεωργικά προϊόντα, νερό, ψάρια και θαλασσινά.

Μοιάζει πολύ με το βακτήριο που προκαλεί τέτανο. Οι τοξίνες του αναπτύσσονται σε αλλοιωμένα τρόφιμα υπό αναερόβιες συνθήκες (π.χ. αλλαντικά). Η βρεφική αλλαντίαση είναι ένα από τα 6 είδη της νόσου και εμφανίζεται σε βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων έως 6 μηνών, όταν καταναλώνουν σπόρους του βακτηρίου μέσω τροφής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μελιού μπορεί να είναι προδιαθεσικός παράγοντας, γι’ αυτό οι παιδίατροι απαγορεύουν αυστηρά τη χορήγηση μελιού σε βρέφη.

Τι συμβαίνει αν ένα βρέφος καταναλώσει τους σπόρους του βακτηρίου

Στα βρέφη, η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και δεν μπορεί να καταπολεμήσει την εγκατάσταση παθογόνων μικροβίων. Έτσι, οι σπόροι του βακτηρίου «φωλιάζουν» στο έντερο και αναπτύσσονται, παράγοντας τοξίνες.

Συμπτώματα της βρεφικής αλλαντίασης

Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

δυσκοιλιότητα,

απώλεια όρεξης,

αδύναμο ή αλλοιωμένο κλάμα,

λήθαργο,

υποτονία (χαλαροί μύες),

πτώση και απώλεια στήριξης της κεφαλής.

Συχνά τα συμπτώματα εξελίσσονται ραγδαία και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε αιφνίδιο θάνατο.

Δεν συνιστάται η χρήση αντιβιοτικών, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Η θεραπεία βασίζεται στη χορήγηση ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης ειδικής για την αλλαντίαση (BabyBIG®), η οποία μπλοκάρει τη δράση της τοξίνης. Αν χορηγηθεί πριν ολοκληρωθεί η παράλυση, μπορεί να προλάβει την επιδείνωση και να μειώσει τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Πολλές περιπτώσεις αλλαντίασης συμβαίνουν σε βρέφη, επειδή το πεπτικό τους σύστημα δεν μπορεί να τους προστατεύσει από τα μικρόβια, όπως προστατεύει ένα μεγαλύτερο παιδί. Επίσης, αλλαντίαση μπορεί να πάθει ένα μωρό κάτω από ενός έτος, αν φάει μέλι. Έτσι είναι σημαντικό να μη δίνετε στα βρέφη μέλι μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής, όπου τότε ο κίνδυνος σχεδόν μηδενίζεται.