Πραγματοποιήθηκε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς η κλήρωση για το κρατικό λαχείο. Το γνωστό και ως Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026 έδωσε 5 εκατ. ευρώ.

Ο μεγάλος λαχνός

Ο αριθμός 55460 Σειρά 17η κερδίζει 1 εκατ. ευρώ

55456 Σειρά 17η

55457 Σειρά 17η

55458 Σειρά 17η



55459 Σειρά 17η κερδίζουν από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας

Σημειώνεται ότι, το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο καθιερώθηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών». Κυκλοφορεί μια φορά τον χρόνο και κληρώνει την τελευταία μέρα του χρόνου.

Το γνωστό και ως Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026 έδωσε εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ.

Ελέγξτε παρακάτω στον πίνακα κερδών ΕΔΩ ή ΕΔΩ για να διαπιστώσετε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς.

Επίσης ΕΔΩ μπορείτε να βάλετε τον αριθμό του λαχείου και να δείτε αν κερδίσατε και ποιο ποσό.