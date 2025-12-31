Η νέα μεγάλη κλήρωση για το κρατικό λαχείο σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026. Οι τυχεροί αριθμοί και όλα τα αποτελέσματα.

Η νέα μεγάλη κλήρωση για το κρατικό λαχείο που φέτος μοιράζει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ πραγματοποιείται σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026. Η κλήρωση μεταδίδεται στο επίσημο κανάλι του ΟΠΑΠ στο youtube και το Dnews σας μεταδίδει τόσο την κλήρωση και τους τυχερούς αριθμούς όσο και τα κέρδη.

{https://www.youtube.com/watch?v=95I0ASa7Hug}

O τυχερός αριθμός είναι 55460 της 17ης σειράς. Ο ίδιος αριθμός κερδίζει 1 εκατ. ευρώ. Επίσης από 1 εκατ. ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί 55456, 55457, 55458 και 55459 της 17ης σειράς.

Από 8 χιλιάδες ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 55460.

Από 5 χιλιάδες ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους αριθμούς 55456, 55457, 55458 και 55459.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 5460.

Από 100 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 5456, 55457, 55458 και 55459.

Από 5 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 56, 57, 58 και 59.

Ο αριθμός 77136 της 4ης σειράς κερδίζει 150.000 ευρώ.

Από 3.000 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 77136.

Ο αριθμός 09529 της 1ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 09529.

Ο αριθμός 28902 της 23ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 28902.

Ο αριθμός 01568 της 7ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Ο αριθμός 08383 της 4ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Ο αριθμός 72649 της 20ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Ο αριθμός 51084 της 19ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους αριθμούς 1568, 8383, 72649, 51084.

Ο αριθμός 07766 της 25ης σειράς που κληρώθηκε δεν έχει πουληθεί και επαναλήφθηκε η κλήρωση για την σειρά.

Στη νέα λοιπόν κλήρωση ο αριθμός 07766 της 19ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 94729 της 3ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 10827 της 21ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 83447 της 25ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 47493 της 14ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 06208 της 8ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 61443 της 11ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 98410 της 5ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 27754 της 2ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 39602 της 16ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους αριθμούς 7766, 94729, 10827, 83447, 47493, 6208, 61443, 98410, 27754 και 39602.

Ο αριθμός 06267 της 11ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 46526 της 7ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 34577 της 2ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 96648 της 4ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 47595 της 6ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 97391 της 11ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 09263 της 9ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 63274 της 7ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 64222 της 5ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42978 της 20ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 43176 της 8ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 10670 της 25ης σειράς δεν πουλήθηκε και επαναλήφθηκε η κλήρωση για την σειρά. Έτσι ο αριθμός 10670 της 15ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 36215 της 12ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42609 της 4ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 12687 της 22ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Από 200 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους αριθμούς 6267, 46526, 34577, 96648, 47595, 97391, 9263, 9263, 63274, 64222, 42978, 43176, 10670, 36215, 42619,12687.

Σημειώνεται ότι το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, καθιερώθηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών». Κυκλοφορεί μια φορά τον χρόνο και κληρώνει την τελευταία μέρα του χρόνου!

Ο Μεγάλος Λαχνός (ο πρώτος αριθμός που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) και τα κέρδη ανέρχονται στο 1.000.000€, ενώ το κέρδος της Τυχερής Πεντάδας που συμπεριλαμβάνει και τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000€ εγγυημένα.

Πού μπορώ να το αγοράσω;

Από τον λαχειοπώλη της γειτονιάς σου​

Σε καταστήματα ΟΠΑΠ

Σε ορισμένα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (mini market, περίπτερα και πρατήρια βενζίνης)

Πώς παρακολουθώ την κλήρωση;​

Φέτος, η κλήρωση θα γίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025 στις 16.00:

Στο «ΚΑΠΑ STUDIOS - Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», Σπάτα, Θέση «Γιαλός»​

Σε live μετάδοση από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. ​

Πόσο Κοστίζει;​