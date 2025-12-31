Η κλήρωση για το κρατικό λαχείο έγινε. Δείτε εδώ τον πίνακα κερδών και όλα τα αποτελέσματα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς η κλήρωση για το κρατικό λαχείο. Το γνωστό και ως Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026 έδωσε εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ. Τώρα ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών και όλα τα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, καθιερώθηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών». Κυκλοφορεί μια φορά τον χρόνο και κληρώνει την τελευταία μέρα του χρόνου!

Δείτε τον πίνακα κερδών και καλό είναι να μην ξεχάσετε σε τσέπες και παντελόνια το λαχείο που αγοράσατε... Πρόκειται για περιστατικά που έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Ελέγξτε παρακάτω στον πίνακα κερδών για να διαπιστώσετε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς.