Ξεκινάει στις 16:00 η νέα μεγάλη κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 2026 που φέτος μοιράζει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Δείτε Live την κλήρωση για το κρατικό λαχείο.

Η κλήρωση μεταδίδεται στο επίσημο κανάλι του ΟΠΑΠ στο youtube και το Dnews σας μεταδίδει τόσο την κλήρωση και τους τυχερούς αριθμούς όσο και τα κέρδη.

{https://www.youtube.com/watch?v=95I0ASa7Hug&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_}

Ποια είναι τα κέρδη

Ένα ποδαρικό που δεν το περίμενε ούτε στα πιο τρελά του όνειρα επιφύλασσε την περασμένη χρονιά σε έναν υπερτυχερό στο Μεγαλόπολη όπου κέρδισε το κρατικό - πρωτοχρονιάτικο λαχείο.

Σημειώνεται ότι το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, καθιερώθηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών». Κυκλοφορεί μια φορά τον χρόνο και κληρώνει την τελευταία μέρα του χρόνου!

Ο Μεγάλος Λαχνός (ο πρώτος αριθμός που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) και τα κέρδη ανέρχονται στο 1.000.000€, ενώ το κέρδος της Τυχερής Πεντάδας που συμπεριλαμβάνει και τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000€ εγγυημένα!

Διανεμόμενα κέρδη του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου

Στην κλήρωση συμμετέχουν συνολικά 100.000 γραμμάτια (σε σειρές με αριθμούς από 1 ως 100.000). ​

Πάνω από το 55% των ακαθάριστων εισπράξεων μοιράζεται στους τυχερούς, ενώ τα καθαρά έσοδα από το λαχείο παραχωρούνται στο κράτος. ​

Τα συνολικά κέρδη της κλήρωσης διακρίνονται σε: ​

Βασικά κέρδη Γενικής Κλήρωσης ​

Πρόσθετα κέρδη Γενικής Κλήρωσης​

Κέρδη άρτιων λαχνών Γενικής Κλήρωσης​

Κέρδη Ειδικής Κλήρωσης

Τα βασικά κέρδη του Πρωτοχρονιάτικου

Εδώ μετέχουν τα γραμμάτια όλων των σειρών που κυκλοφόρησαν, εκ των οποίων τριάντα επτά (37) λαχνοί κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Ο 1ος λαχνός προσδιορίζεται από τον αριθμό και τη σειρά που προκύπτει από τη διενέργεια κλήρωσης. ​

Ο 2ος, 3ος, 4ος και 5ος λαχνός προκύπτουν από τους υπόλοιπους τέσσερις (4) λαχνούς της ίδιας πεντάδας με αυτή του πρώτου λαχνού και στην ίδια σειρά (Πεντάδυμος Λαχνός). ​

Ο σχηματισμός των υπολοίπων τριάντα δύο λαχνών προκύπτει από τη διενέργεια ισάριθμων κληρώσεων τόσο των αριθμών όσο και των αντίστοιχων σειρών τους.​

Πρόσθετα κέρδη Γενικής Κλήρωσης

Εδώ μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξαρτήτως σειράς, και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά : ​

8.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 1ο λαχνό.​

5.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 2ο, 3ο, 4ο και 5ο λαχνό.​

3.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 6ο λαχνό.​

2.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 7ο και 8ο λαχνό.​

1.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τους επόμενους τέσσερις (4) λαχνούς.​

500€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τους επόμενους δέκα (10) λαχνούς.​

200€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τους τελευταίους δεκαπέντε (15) λαχνούς.​

Κέρδη άρτιων λαχνών Γενικής Κλήρωσης

Εδώ μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξαρτήτως σειράς, και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά: ​

1.000€ για όλα τα γραμμάτια που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης. ​

100€ για όλα τα γραμμάτια που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης. ​

5€ για όλα τα γραμμάτια που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Κέρδη Ειδικής Κλήρωσης

Αν τα κέρδη μετά την Γενική Κλήρωση είναι κάτω από το 55% των εσόδων από τις πωλήσεις των λαχνών, θα γίνει Ειδική Κλήρωση.​

Στην Ειδική Κλήρωση θα κληρωθεί ένας ή περισσότεροι λαχνοί, που ο καθένας θα κερδίζει ποσό όχι μεγαλύτερο των 50.000€, ανεξαρτήτως σειράς, προκειμένου να συμπληρωθεί το 55%. ​

Ο ακριβής αριθμός των λαχνών που θα κληρωθούν στην Ειδική Κλήρωση, καθορίζονται από την Επιτροπή Κληρώσεων με βάση το αποτέλεσμα της Γενικής Κλήρωσης και πριν την έναρξη της Ειδικής Κλήρωσης. ​

Σε αυτή την Ειδική Κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που δεν κληρώθηκαν στην Γενική Κλήρωση, καθώς και αυτοί που κέρδισαν το άρτιο της συμμετοχής.​