Η ανάκληση αποφασίστηκε για λόγους προστασίας των ατόμων με αλλεργία ή δυσανεξία και για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Προειδοποίηση ανάκλησης για τις γνωστές σοκολάτες γάλακτος MILKA εξέδωσαν οι Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων στην Μεγάλη Βρετανία. Ειδικότερα, σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, η TJ Morris Ltd ανακαλεί τις σοκολάτες Milka Hazelnut (90 γρ.), Milka Whole Nut (95 γρ.) και Milka Oreo Brownie (100 γρ.) καθώς τα αλλεργιογόνα δεν αναγράφονται στα αγγλικά στις ετικέτες.

Αυτό καθιστά τα προϊόντα πιθανούς κινδύνους για άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία σε γάλα, φουντούκια ή άλλα ξηρούς καρπούς, σόγια, σιτάρι/γλουτένη ή για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα προϊόντα και ανήκουν σε αυτές τις ομάδες πρέπει να μην τα καταναλώσουν, αλλά να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να τα επιστρέψουν στο κατάστημα Home Bargains για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία έχει επίσης ενημερώσει τους πελάτες μέσω σημείων πώλησης και συνεργάζεται με οργανώσεις στήριξης ατόμων με αλλεργίες για τη διάδοση της ανάκλησης.

Αυτές είναι οι σοκολάτες MILKA που ανακαλούνται

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση.

Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση της ύποπτης τροφής.