Οι έλεγχοι σε φρούτα και λαχανικά είναι διαρκείς για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Συναγερμός ανάκλησης έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές τροφίμων μετά από ειδοποίηση του συστήματος RASFF, που αφορά ντοματίνια από την Ιταλία στα οποία εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση 2025.9929, που κοινοποιήθηκε από την Κροατία στις 11 Δεκεμβρίου 2025, σε φρέσκα ντοματίνια ιταλικής προέλευσης ανιχνεύθηκαν υπολείμματα του εντομοκτόνου acetamiprid σε συγκέντρωση 0,17 ± 0,09 mg/kg, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,06 mg/kg.

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίστηκε σοβαρός, με τις αρχές να προχωρούν τόσο σε απόσυρση από την αγορά όσο και σε ανάκληση από τους καταναλωτές. Όπως αναφέρεται, το προϊόν δεν φαίνεται πλέον να κυκλοφορεί στην αγορά, ωστόσο η ειδοποίηση ενεργοποίησε διαδικασίες ελέγχου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.