Νέα 48ωρη απεργία ανακοίνωσε η ΠΕΝΕΝ.

«Η απεργία της ΠΕΝΕΝ καταγράφει ένα ιστορικό ρεκόρ, αυτό της μεγαλύτερης απεργιακής διάρκειας στα RO/RO και το πιο σημαντικό της καθολικής συμμετοχής!» επισημαίνεται στη νέα ανακοίνωση, με τη νέα απεργία να ξεκινά στις 15/12/2025 και ώρα 06.00 πμ και να διαρκεί έως τις 17/12/2025 και ώρα 06.00 πμ.

«Υπάρχει προοπτική και νέας κλιμάκωσης» αναφέρεται.

Η ανακοίνωση:

«Στην εφοπλιστική και κυβερνητική αδιαλλαξία απαντάμε με νέα απεργία 48 ωρών!

Έναρξη στις 15/12/2025 και ώρα 06.00 πμ έως τις 17/12/2025 και ώρα 06.00 πμ με προοπτική και νέας κλιμάκωσης!!

Συνεχίζεται με επιτυχία 100% και καθολική συμμετοχή των μελών μας η απεργία της ΠΕΝΕΝ στα πλοία RO/RO που ξεκίνησε και εξελίσσεται από τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης 11 Δεκέμβρη 2025.

Όλα τα RO/RO έχουν δέσει κάβους, οι προπέλες τους σταμάτησαν να γυρίζουν και είναι ακινητοποιημένα στα λιμάνια του Κερατσινίου και της Ελευσίνας.

Η απεργία της ΠΕΝΕΝ καταγράφει ένα ιστορικό ρεκόρ, αυτό της μεγαλύτερης απεργιακής διάρκειας στα RO/RO και το πιο σημαντικό της καθολικής συμμετοχής!

Οι εφοπλιστές, το ΥΕΝ και το μακρύ χέρι τους στους κόλπους των Ναυτεργατών η ΠΝΟ, έχουν φάει τα λυσσακά τους βλέποντας για άλλη μία φορά να γίνεται θρύψαλα και σκόνη η γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, της εργασιακής ειρήνης και της ταξικής συνεργασίας.

Εφοπλιστές - Κυβέρνηση - ΥΕΝ εξακολουθούν να τηρούν αδιάλλακτη στάση στην ικανοποίηση των δίκαιων εργασιακών - θεσμικών και κλαδικών μας αιτημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, η σημερινή απεργιακή Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να επεκτείνει και να κλιμακώσει την απεργία για επιπλέον 48 ώρες με προοπτική και νέας συνέχισης!

Στην ίδια Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στο RO/RO «CARRIER 2», έγινε ουσιαστική συζήτηση και κατατέθηκαν οι εμπειρίες των απεργών, ενώ τονίστηκε η σημασία της ενότητας, της καλύτερης οργάνωσης, της περιφρούρησης και της ενίσχυσης της αλληλεγγύης στην απεργιακή μάχη που δίνει ο ιστορικός κλάδος των Ναυτών.

Στην Συνέλευση, σήμερα 4η μέρα, παρέστησαν και χαιρέτησαν την απεργία της ΠΕΝΕΝ οι Πρόεδροι των Ναυτεργατικών Σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και HYCA.

Στο μεταξύ καθημερινά καταφθάνουν νέα ψηφίσματα αλληλεγγύης απ΄όλη την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού, που χαιρετίζουν την μεγάλη απεργία της ΠΕΝΕΝ στα πλοία RO/RO.

Υπενθυμίζουμε ότι αύριο Δευτέρα 15 Δεκέμβρη 2025, στις 6.30 μ.μ, πραγματοποιείται στον ντόκο του Κερατσινίου συγκέντρωση αλληλεγγύης στην απεργία της ΠΕΝΕΝ.

Συνεχίζουμε την απεργία μας έως την νίκη.

Όλοι και όλες αύριο στην συγκέντρωση της ΠΕΝΕΝ.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ»